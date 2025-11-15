全民權證／奇鋐 兩檔活跳跳

經濟日報／ 記者周克威整理

奇鋐（3017）第3季營收優於預估，因GB200、300拉貨動能強勁，及iPhone17薄型VC出貨，原先預計AWS ASIC Teton Max產品第4季將小量出貨，但因平台轉換因素些微遞延，然整體GB系列拉貨動能升溫，法人預計Q4營運可期。

輝達推出Rubin CPX系統，採水冷板散熱，GB300原配置二個水冷模組，Rubin CPX在電源與CPX額外增加三片水冷板，同時QD數量擴增至20+2，帶動水冷規格及用量提升。Rubin CPX Compute Tray整體產值相較GB300近乎翻倍成長，預估今年每股純益47.2元，明年進一步成長至64.3元。看好奇鈜股價表現的投資人，可用價內外5%以內、有效天期逾80天的商品介入。（中國信託證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

