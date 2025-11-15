日月光、京元電 權證押長天期

AI在科技巨頭持續投資中，對先進封測的需求強勁，日月光投控（3711）、京元電子（2449）營運持續受惠，權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極、價內外合理等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

先進封測需求強，消費性產品步入旺季，工控、車用客戶在長時間進行庫存去化後已落底。展望Q4，市場法人預期，封測產業表現較過往更好一些，除先進封測外，記憶體客戶狀況明顯轉佳，部分業者營收或可有個位數季增，營運動能將延續至年底。

日月光投控9月營收為605.6億元，月增7.3%、年增9%，累計第3季營收1,685.7億元，符合市場預期，第3季營收中，封測材料營收1,002.9億元，季增8.3%、年增16.9%，優於先前預期。

其中，先進封測持續受惠AI、HPC需求，同時台積電有意釋出部分CoWoS晶圓測試訂單，旗下矽品已接獲需求，持續觀察日月光是否也有相關機會；公司於季度法說會上指引第3季毛利率、營益率將分別下滑1~2%、0.1~0.3%，由於先進封測業務仍處初期階段，對毛利率改善有限，2026年有機會進一步優化獲利結構，帶動營運持續成長。

京元電子9月營收為32.7億元，月增5.5%、年增39.6%，累計第3季營收92.9億元。京元電子在先進封測具關鍵角色，第3季新產能逐步開出，預期擴產效益逐步顯現，客戶AI產品新世代放量，另ASIC動能延續，預期2026年進一步放大。