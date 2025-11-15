台達電、光寶科 權證四檔搶鏡

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

受惠AI伺服器對電源管理系統與散熱需求持續提升，而技術門檻逐漸拉高，進一步提高台達電（2308）、光寶科（2301）的競爭優勢。法人預估兩大電源供應器大廠，在AI占營收比重持續提升，第4季展望將優於預期。

台達電第3季獲利再創新高，法人表示，主要受惠第3季強勁的水冷產品出貨貢獻與穩健的電源營收成長。目前AI相關營收占比已達34%，預估第4季仍將保持成長。在AI電源加速成長帶動，整體獲利結構仍能進一步提升。2026年的資本支出與今年相當，但設備與自動化的比重將會拉升至65%。泰國預計將有三個新廠在年底啟動，美國德州目前持續改善營運效率，德州新廠兩年後將落成，未來二到三年內開出的新產能，將挹注營收動能。

法人分析，台達電成長動能主要來自持續投入研發，不斷拓展產品組合，同時透過併購布局帶動成長。因具備完整的電源與液冷產品組合，加上較早投入，具有更高的議價能力，領先地位鞏固，短線拉回都值得逢低布局。

光寶科也在產品組合優化下，加上AI伺服器電源與電池備援模組（BBU）需求強勁帶動，第3季財報表現優於預期。法人指出，第4季在雲端與IOT營收成長，以及AI伺服器電源與BBU支撐，營收可望呈現季增。明年可望導入400V直流電源櫃、後年導入800V直流電源櫃。新BBU產能預計本季量產，新產能已獲客戶鎖定，今年AI營收占比上修到兩成，預估明年將大於兩成。

權證發行商表示，投資人若看好台達電與光寶科後續表現，可以挑選價內外20%以內，80天期以上的權證，以小金搏大利。

