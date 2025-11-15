全民權證／精測 選逾四個月

精測（6510）Q3財報優於預期，主要受惠產能利用率提升及產品組合好轉。法人看好後市營運，除高效能運算（HPC）與應用處理器（AP）兩大產品應用穩定出貨，明年首季大客戶對AI GPU應用訂單將開始成長，有助精測營運。

法人分析，消費者對下一代智慧手機AP需求帶動，第3季精測AP營收季增113%，HPC較上一季下滑，主要是電競GPU測試載板淡旺季因素，但AI應用旺盛需求抵消了此影響，預估第4季智慧手機AP業務仍保持穩健。記憶體應用專案仍在驗證階段，今年底前將送樣。權證發行商表示，若看好精測可選價外20%至價內10%，有效天期逾四個月權證介入，靈活操作參與個股行情。（永豐金證券提供）

