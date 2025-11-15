全民權證／精測 選逾四個月
精測（6510）Q3財報優於預期，主要受惠產能利用率提升及產品組合好轉。法人看好後市營運，除高效能運算（HPC）與應用處理器（AP）兩大產品應用穩定出貨，明年首季大客戶對AI GPU應用訂單將開始成長，有助精測營運。
法人分析，消費者對下一代智慧手機AP需求帶動，第3季精測AP營收季增113%，HPC較上一季下滑，主要是電競GPU測試載板淡旺季因素，但AI應用旺盛需求抵消了此影響，預估第4季智慧手機AP業務仍保持穩健。記憶體應用專案仍在驗證階段，今年底前將送樣。權證發行商表示，若看好精測可選價外20%至價內10%，有效天期逾四個月權證介入，靈活操作參與個股行情。（永豐金證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言