綠色金融四大藍圖 元大期打造永續競爭力

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
元大期貨獲金彝獎「傑出綠色金融獎」，經營團隊持續落實永續願景。元大期貨／提供
元大期貨獲金彝獎「傑出綠色金融獎」，經營團隊持續落實永續願景。元大期貨／提供

隨著全球ESG浪潮席捲金融市場，綠色金融已成為推動產業永續轉型的核心動能。元大期貨（6023）長期以前瞻視野布局永續金融，積極落實「綠色金融四大面向」，從政策推動、商品創新、營運行動到資訊揭露，全方位展現綠色治理的決心。

元大期響應集團永續政策，推廣多項國內外ESG永續期貨商品，並連續六年榮登台灣永續期貨市占第一。近三年中長期投資，100%符合ESG永續投資，配合集團同步推動「議合行動」，以投資人角色積極參與企業永續對話，促進產業治理與環境改善，強化金融支持永續轉型的影響力；營運層面持續採用綠電、通過ISO國際永續管理認證、推動「五化」節能減碳與無紙化作業；資訊揭露上則以透明誠信原則對齊國際標準，建立完善的永續資訊披露架構。元大期貨以實際行動落實環境責任與金融永續，今年榮獲第18屆金彝獎「傑出綠色金融獎」肯定，成為期貨業推動永續金融的重要里程碑。

2025年以來，全球市場波動劇烈，期貨業競爭更加白熱化，元大期貨仍展現穩健韌性，截至10月底稅前獲利已達23億元，超越去年全年表現。公司連續11屆榮獲「公司治理評鑑前5%」殊榮，在超過1,700家上市櫃公司中僅有15家達到此標準的企業，更是金融業唯一，亦充分展現長期落實誠信經營與公平待客原則的成果。

元大期貨堅持不以削價競爭追求短期成長，而是著重於提升獲利品質與專業服務。今年也正式成立新加坡新據點，與台北母公司及元大期貨（香港）共同構築「亞洲期貨金三角」的戰略布局，成為台灣期貨商中唯一同時深耕三地市場的業者，擴大服務亞洲市場的能量，實踐以專業立足、以合規前行的國際化策略。

展望未來，元大期貨將持續以「創新前瞻、財富永續」為願景，從前瞻領導力、積極執行力與產業影響力三大方向推進永續行動。公司不僅深化綠色金融與ESG商品推廣，更積極結合行銷創意與教育推廣，舉辦多項特色活動，如「CME交易競賽」及「歐遊期遇記」等，以寓教於樂的形式傳遞期貨專業與永續投資觀念，讓民眾在參與中理解綠色金融的重要性。同時，元大期貨也長期投入公益與社會關懷，每年舉辦捐血、淨灘等公益活動，推動同仁共同行善文化。未來將持續發揮金融專業與社會影響力，成為推動永續共好的綠色期貨標竿。

期貨 元大
