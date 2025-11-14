11月電子期金融期齊跌

快訊

中央社／ 台北14日電

台北股市今天下跌506.06點，收27397.5點。11月電子期收1626.25點，下跌43點，逆價差1.07點；11月金融期收2238.6點，下跌5點，正價差6.86點。

11月電子期以1626.25點作收，下跌43點，成交1151口。12月電子期以1626.75點作收，下跌41.8點，成交16口。

電子現貨以1627.32點作收，下跌36.76點；11月電子期貨與現貨相較，逆價差1.07點。

11月金融期以2238.6點作收，下跌5點，成交476口。12月金融期以2247.2點作收，上漲1.4點，成交37口。

金融現貨以2231.74點作收，下跌7.93點；11月金融期貨與現貨相較，正價差6.86點。實際收盤價以期交所公告為準。

金融期 電子期
