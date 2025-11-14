台指期重挫577點收27,401點 台積電期收1,430元、下跌35元

台指期14日重跌，終場收在27,401點，下跌577點，跌幅2.06%，跌破短天期均線。另外，台積電期收1,430元、下跌35元，電子期下跌2.58%，中型100期貨下跌2.13%。

道瓊工業指數下跌1.65%，收47,457.22點；標普500指數下跌1.66%，收6,737.49點；那斯達克指數下跌2.29%，以22,870.36點作收。

台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少32口至7,977口，其中外資淨空單增加1,550口至31,514口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加639口至15,531口。

法人表示，台指期過去挑戰28,000點關卡但未能站穩，盤面主要由金融與中小型題材股撐盤。AI、被動元件及載板族群表現強勢，顯示短線資金動能仍在。