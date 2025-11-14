森崴能源前三季每股淨損46.34元股價跌停 正崴、永崴投控同步亮燈

正崴集團（2392）旗下能源大廠森崴能源（6806）今年前三季每股淨損46.34元，正崴及永崴投（3712）控因分別持股24.87%、44.16%股權，必須認列損失，三家公司14日恢復交易後同步跌停深鎖。

森崴能源第3季因再度認列台電離岸風電工程案代墊工程款，單季大虧損，第3季營收88.5億元，季增30.2%，年增1.66倍；但受認列代墊工程款影響，毛利與營業虧損較第2季擴大，並轉為虧損；稅後淨損77.36億元，較前季虧損擴大，較去年同期轉虧，每股淨損29.45元。

森崴能源累計今年前三季營收 213.85億元，年增1.16倍；毛利率與營益率較去年轉為負數；稅後淨損121.72億元，每股淨損46.34元。

森崴能源大虧損，母公司正崴及永崴投控因分別持股森崴能源24.87%、44.16%股權，必須認列損失。正崴表示，本業穩定運作不受影響，將待董事會審查通過後公布財報。

證券交易所公告，正崴、永崴投控、森崴能源上市普通股及其權證自14日起恢復交易；三家公司早盤同步跳空以跌停開出，森崴能源重挫至44.1元， 跌停及市價排隊賣單超過1.6萬張；正崴以跌停41.3元開出後鎖死，跌停及市價排隊賣單超過9,700張；永崴投控同步重挫至跌停30.15元鎖死，跌停及市價排隊賣單超過1.1萬張。