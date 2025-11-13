台指期夜盤衝28,000點又卡關 法人解析轉折關鍵

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台指期夜盤13日以28,013點開高，盤中走勢呈現高檔震盪格局。聯合報系資料照／記者胡經周攝影

台指期夜盤13日以28,013點開高，盤中走勢呈現高檔震盪格局。截至晚間9點整，台指期夜盤報27,917點、跌61點、跌幅0.2%；盤初在多方買盤推升下，盤中最高攀至28,072點後，再遭空方襲擊、最低達27,891點，高低點落差達181點，28,000點攻防戰持續盤整。

美國歷來最長的政府關門僵局終於落幕，為美股年底行情注入一劑強心針。不過，市場情緒仍受多重不確定因素牽動。

法人指出，投資人正消化一連串相互矛盾的經濟數據，導致聯準會（Fed）後續政策方向難以預測；同時，美股評價面偏高，也讓上攻動能受限，美元年底前恐面臨貶值風險，資金可能轉向新興市場與非美資產尋求報酬機會。

綜合永豐、元富期貨說法，台指期盤中挑戰28,000點關卡但未能站穩，而觀察日盤盤面主要由金融與中小型題材股撐盤。AI、被動元件及載板族群表現強勢，顯示短線資金動能仍在。不過，權值股續弱使大盤上攻力道受限，技術面已出現高檔震盪跡象，後續須留意成交量變化及資金輪動方向。

另外，若 S&P 500等美股能延續強勢並帶動資金流入，則台股將有機會借力突破。基於12日放量但尚未放出決定性走勢，永豐期貨建議關注三大指標：一、美股開盤及盤中是否有強勢、持續上攻；二、台股是否有融資或主力買超明顯轉變；三、若突破 28,000點，是否伴隨明顯放量確認。

此外，留意放量是一個積極訊號，但並未直接轉化為突破動能，故市場仍處於「守穩且準備攻堅」階段，需等待外部動能與內部籌碼合力以觸發下一波上攻。

