全民權證／國巨 挑逾四個月
國巨*（2327）第3季財報優於預期，法人看好國巨第4季持續受惠AI帶動出貨，營運可望續旺。市場預期AI需求動能將延到2026年，尤其目前國巨已先漲價鉭質電容產品，加上併購芝浦電子，都將挹注營收成長。
法人分析，觀察日本MLCC出口產值，目前位於循環中性位置，距過去被動元件產業循環成長高峰仍有空間。除了關注AI所帶動的需求強勁以外，個人電腦、手機、車用、工業應用未來需求復甦增長，也將帶動被動元件產業循環向上。
權證發行商表示，看好國巨後市表現的投資人，可挑選價內外15%以內，有效天期120天以上的權證靈活操作，參與個股行情。（台新證券提供，記者何佩儒整理）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
