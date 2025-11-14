快訊

駐外代表變名嘴 謝志偉脫線護黨淪笑柄

美股道瓊重挫797點 科技股領跌、台積電ADR跌近3%

聽新聞
0:00 / 0:00

全民權證／欣興 二檔動能強

經濟日報／ 記者崔馨方整理

欣興（3037）昨（13）日股價漲6.5%至178.5元。法人看好未來AI發展浪潮將持續助益載板、HDI等業務，因此維持欣興「買進」評等，建議可利用相關權證伺機布局。

法人預期，AI GPU與AI ASIC仍為欣興載板業務的主要成長引擎。推估公司在輝達Blackwell系列載板的市占率可望維持超過30%。此外，由於日系同業產能不足且客製化意願低，欣興在美系AI ASIC載板的市占率更上看70%以上，並將同步受惠2026年ASIC晶片需求年增逾65%，後市可期。

權證發行商建議，看好欣興後市股價表現的投資人，可布局價內外15%以內、剩餘天數120天以上相關權證，藉以放大槓桿利潤。（元大證券提供、記者崔馨方整理）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

欣興 權證 AI
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

鑽漏洞？美媒揭陸企規避美出口管制 獲輝達Blackwell晶片

王義川質疑輝達案北市府解約涉圖利 林珍羽怒轟「台灣的老鼠屎」

「把輝達留住70年」 北市府將提地上權50年並可延長20年

T-glass 缺貨助攻！載板三雄齊揚、景碩欣興領軍上攻

相關新聞

台指期 高檔震盪偏多

股期雙市昨（13）日指數同步回檔修正，現貨指數跌43點，收27,903點；台指期則跌79點至27,980點，正價差達76...

台燿期 伺機布局

台燿（6274）持續拓展AI ASIC市場，台燿在AWS Trainium 3平台的市占率將從上一代Trainium 2...

日月光期 動能強

台灣封測廠龍頭日月光投控（3711）10月營收602.3億元，較去年同期成長6.7%，主要受惠AI、HPC需求強勁，先進...

台積電、鴻海 權證四檔放電

蘋果供應鏈前景亮眼，法人指出，近年來iPhone產品外型變化有望帶動終端需求，不僅具吸引力、也有利供應鏈表現。台廠中，看...

緯創、神達 權證選逾60天

在AI伺服器需求強勁帶動，伺服器大廠緯創（3231）、神達（3706）第3季獲利以及10月營收表現亮麗，法人看好AI的長...

全民權證／信驊 押價內外5%

伺服器遠端管理晶片大廠信驊（5274），由於第3季財報繳出亮眼的獲利佳績，激勵多頭買盤大舉進場，昨（13）日股價開高走高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。