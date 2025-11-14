全民權證／欣興 二檔動能強

欣興（3037）昨（13）日股價漲6.5%至178.5元。法人看好未來AI發展浪潮將持續助益載板、HDI等業務，因此維持欣興「買進」評等，建議可利用相關權證伺機布局。

法人預期，AI GPU與AI ASIC仍為欣興載板業務的主要成長引擎。推估公司在輝達Blackwell系列載板的市占率可望維持超過30%。此外，由於日系同業產能不足且客製化意願低，欣興在美系AI ASIC載板的市占率更上看70%以上，並將同步受惠2026年ASIC晶片需求年增逾65%，後市可期。

權證發行商建議，看好欣興後市股價表現的投資人，可布局價內外15%以內、剩餘天數120天以上相關權證，藉以放大槓桿利潤。（元大證券提供、記者崔馨方整理）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）