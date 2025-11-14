全民權證／信驊 押價內外5%

伺服器遠端管理晶片大廠信驊（5274），由於第3季財報繳出亮眼的獲利佳績，激勵多頭買盤大舉進場，昨（13）日股價開高走高，亮燈強鎖漲停，漲停價6,335元，改寫台股史上新高紀錄。

台股史上的個股歷史新高價，是由大立光於2017年8月25日盤中所創下6,075元，當時信驊盤中最高價為675元。不過八年多的時間，隨產業物換星移，股王歷史天價的紀錄被打破，成為市場投資人熱議的焦點。

由於受惠AI需求暢旺，信驊基本面表現亮眼，吸引內外資法人紛紛按讚。權證發行商建議，看好信驊後市表現的投資人，可挑選價內外5%內、距離到期日150天以上的相關認購權證進行布局。（凱基證券提供、記者魏興中整理）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）