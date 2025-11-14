台積電、鴻海 權證四檔放電

蘋果供應鏈前景亮眼，法人指出，近年來iPhone產品外型變化有望帶動終端需求，不僅具吸引力、也有利供應鏈表現。台廠中，看好兩大市值龍頭台積電（2330）、鴻海（2317）後市，相關權證可伺機布局。

針對折疊式iPhone，法人預估，在基本情境下，2026年與2027年出貨量將分別達1,100萬支與2,700萬支，市場滲透率為4%、11%；若以樂觀情境推估，出貨量可望提升至3,500萬支與6,600萬支，滲透率約達14%、26%。

蘋果產品創新將成為主要推力，包括2025年推出的輕薄新機、2026年的折疊手機，以及2027年問世的第20代iPhone，均可望帶動終端需求回升、提升供應鏈價值。

值得注意的是，台積電為蘋果供應鏈中的關鍵晶圓代工夥伴，預估2025年約有四分之一營收將來自蘋果相關產品。自2026年起，下一代三款iPhone預計將全面採用台積電最新N2製程技術，預期將為台積電營收與獲利帶來顯著利多。另外，鴻海作為蘋果長期iPhone組裝夥伴，憑藉豐富經驗、優異執行力與全球化生產布局，並具備垂直整合的完整解決方案。

權證發行商建議，看好台積電、鴻海等後市表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外15%以內、剩餘天數超過120天等條件為主，藉以放大槓桿利潤。