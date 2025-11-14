快訊

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

AI伺服器需求強勁帶動，伺服器大廠緯創（3231）、神達（3706）第3季獲利以及10月營收表現亮麗，法人看好AI的長線趨勢，相關供應鏈產業大者恆大的趨勢明顯。

法人分析，緯創在經歷短暫的匯率以及良率逆風後，第3季整體利潤率已回到過往水準，預測第4季的毛利率受惠AI占比持續提升，以及GB300系列的良率提升將會呈現季增，而且目前系統端與零組件端的AI產品毛利都優於筆電（NB）產品，緯創也將透過發行ECB與GDR，有效控制財務成本的壓力。

法人表示，第4季因AI伺服器出貨量持續擴大，推升緯創毛利率成長。預估系統端出貨將持續成長，2026年的GB300機櫃需求可望達到1.5萬櫃以上的水準。

神達前十月累計營收872億元，年增93.5%。法人表示，由於大型雲端資料中心及雲端服務客戶的需求強勁，以及車用電子，智慧物聯及智慧車載資通訊產品出貨，成長動能持續，預料神達第4季營收可望再創新高。

法人分析，神達近年積極布局AI伺服器市場，尤其在雲端資料中心應用深耕已久。第4季神達因竹南廠將有完整貢獻，新產能可因應客戶網通機櫃需求，看好下半年本業獲利將有大幅成長；越南液冷廠第4季產能也將開始挹注，都是帶動神達第4季營收攀高的主因。

權證發行商表示，投資人若看好緯創與神達後續表現，可以挑選價外20%至價內10%，有效天期60天期以上的權證，透過權證以小金搏大利。

輝達2026控制 AI 伺服器力道加大！緯創：怎樣都我們做

鴻海展望報佳音 破除泡沫化疑慮 明年AI非常樂觀

緯創毛利率逐季揚 預估人工智慧相關業務明年倍數成長

全民權證／緯創 押價內外10%

台指期 高檔震盪偏多

股期雙市昨（13）日指數同步回檔修正，現貨指數跌43點，收27,903點；台指期則跌79點至27,980點，正價差達76...

台燿期 伺機布局

台燿（6274）持續拓展AI ASIC市場，台燿在AWS Trainium 3平台的市占率將從上一代Trainium 2...

日月光期 動能強

台灣封測廠龍頭日月光投控（3711）10月營收602.3億元，較去年同期成長6.7%，主要受惠AI、HPC需求強勁，先進...

台積電、鴻海 權證四檔放電

蘋果供應鏈前景亮眼，法人指出，近年來iPhone產品外型變化有望帶動終端需求，不僅具吸引力、也有利供應鏈表現。台廠中，看...

緯創、神達 權證選逾60天

在AI伺服器需求強勁帶動，伺服器大廠緯創（3231）、神達（3706）第3季獲利以及10月營收表現亮麗，法人看好AI的長...

全民權證／信驊 押價內外5%

伺服器遠端管理晶片大廠信驊（5274），由於第3季財報繳出亮眼的獲利佳績，激勵多頭買盤大舉進場，昨（13）日股價開高走高...

