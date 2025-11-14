緯創、神達 權證選逾60天

在AI伺服器需求強勁帶動，伺服器大廠緯創（3231）、神達（3706）第3季獲利以及10月營收表現亮麗，法人看好AI的長線趨勢，相關供應鏈產業大者恆大的趨勢明顯。

法人分析，緯創在經歷短暫的匯率以及良率逆風後，第3季整體利潤率已回到過往水準，預測第4季的毛利率受惠AI占比持續提升，以及GB300系列的良率提升將會呈現季增，而且目前系統端與零組件端的AI產品毛利都優於筆電（NB）產品，緯創也將透過發行ECB與GDR，有效控制財務成本的壓力。

法人表示，第4季因AI伺服器出貨量持續擴大，推升緯創毛利率成長。預估系統端出貨將持續成長，2026年的GB300機櫃需求可望達到1.5萬櫃以上的水準。

神達前十月累計營收872億元，年增93.5%。法人表示，由於大型雲端資料中心及雲端服務客戶的需求強勁，以及車用電子，智慧物聯及智慧車載資通訊產品出貨，成長動能持續，預料神達第4季營收可望再創新高。

法人分析，神達近年積極布局AI伺服器市場，尤其在雲端資料中心應用深耕已久。第4季神達因竹南廠將有完整貢獻，新產能可因應客戶網通機櫃需求，看好下半年本業獲利將有大幅成長；越南液冷廠第4季產能也將開始挹注，都是帶動神達第4季營收攀高的主因。

權證發行商表示，投資人若看好緯創與神達後續表現，可以挑選價外20%至價內10%，有效天期60天期以上的權證，透過權證以小金搏大利。