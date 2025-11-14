快訊

經濟日報／ 記者崔馨方整理
台燿。記者尹慧中攝影
台燿。記者尹慧中攝影

台燿（6274）持續拓展AI ASIC市場，台燿在AWS Trainium 3平台的市占率將從上一代Trainium 2大幅跳增，並有機會切入更多雲端服務供應商（CSP）客戶的ASIC專案，未來有望持續擴大AI伺服器市場占有率，帶旺台燿營運表現，不妨可以留意台燿期（OVF）做相關操作。

AI伺服器使高階CCL供不應求，台燿累計前九月稅後純益23.2億元，年增22.4%，EPS 8.37元；甫公布的10月營收28.54億，創下歷史新高，月增0.08%，年增40.5%；累計前10月營收240.6億元，已超過2024年全年營收，年增28%。目前AI伺服器主要使用M8材料，包括台燿在內的主要CCL大廠，積極開發M9材料，未來ASIC伺服器普遍將採用M9材料，預計在2026年~2027年擴大採用，進入出貨爆發期。

台燿第3季成為美系CSP大客戶新一代ASIC伺服器第二大供應商，M8材料在AWS AI專案市占率，自原先10~15%提升至30~35%。

隨著8月中起中國大陸CCL廠開始集體調漲售價，以反應成本上漲的壓力，台燿在中低階的產品價格也可望順勢調漲。（群益期貨提供）

台燿 AI 伺服器
