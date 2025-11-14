快訊

台指期 高檔震盪偏多

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
股期雙市昨（13）日指數同步回檔修正，現貨指數跌43點，收27,903點；台指期則跌79點至27,980點，正價差達76.44點。期貨分析師提醒，台指期仍有機會維持高檔震盪偏多格局，但需留意短線震盪擴大，嚴格設定停損以控管風險。

台指期昨日盤中震盪走跌，一度失守月線關卡，不過在低接買盤進場下，指數回測月線獲得支撐，終場小跌79點，以帶下影線的小黑K作收。

元富期貨表示，目前指數仍位於均線糾結區間震盪整理，所幸下方均線持續上揚墊高，顯示中期趨勢仍偏多，但在完全突破28,000點整數關卡前，短線預期仍將維持區間橫盤格局。

籌碼面部分，三大法人賣超61.7億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少32口至7,977口，其中外資淨空單增加1,550口至31,514口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加639口至15,531口。

選擇權未平倉量部分，11月F2大量區買權OI落在28,200點，賣權最大OI落在27,900點 ; 月買權最大OI落在28,500點，月賣權最大OI落在24,800點。

永豐期貨指出，全月份未平倉量put/call ratio值由1.18下降至1.16。VIX指數下降0.51至24.75。外資台指期買權淨金額2.7億元 ; 賣權淨金額0.2億元，因此整體選擇權籌碼面中性。

綜合永豐、元富期貨表示，台指期盤中挑戰28,000點關卡但未能站穩，盤面主要由金融與中小型題材股撐盤。AI、被動元件及載板族群表現強勢，顯示短線資金動能仍在。不過，權值股續弱使大盤上攻力道受限，技術面已出現高檔震盪跡象，後續須留意成交量變化及資金輪動方向。

另外，若S&P 500等美股能延續強勢並帶動資金流入，則台股將有機會借力突破。

基於昨日放量但尚未放出決定性走勢，永豐建議關注三大指標，一、美股開盤及盤中是否有強勢、持續上攻；二、台股是否有融資或主力買超明顯轉變；三、若突破28,000點，是否伴隨明顯放量確認。

