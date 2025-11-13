黃維本領航創新、鐘正皇穩健風控 群益期貨雙奪金彝獎最高榮譽

第18屆《中華民國證券暨期貨金彝獎》頒獎典禮於2025年11月13日盛大舉行。群益期貨資深副總經理黃維本榮獲「傑出期貨人才獎」，副總經理鐘正皇領導的風險管理團隊則榮獲「傑出風險管理獎」。

金彝獎被譽為國內證券期貨界的奧斯卡獎，此次群益期貨雙獲肯定，充分展現公司在「人才培育」、「數位創新」與「風險控管」三大領域的領導地位。黃維本副總以多年在業務拓展、金融創新及人才培育上的卓越成就脫穎而出；鐘正皇副總則憑藉推動數位化風控、建立前瞻防護機制的突出成果，贏得評審一致肯定。兩項殊榮齊獲，不僅印證群益期貨的專業實力與產業領導地位，也展現公司在「人才」與「風控」兩大核心面向的雙軌優勢。

黃維本自2012年接掌業務部以來，他以系統化管理與數位工具導入為核心，推動「全球衍生性產品顧問」制度，建立影音內訓平台與標準化培訓SOP，協助新人快速掌握市場操作要領。

在黃維本的領導下，業務部從25人擴展至逾70人，部門年淨利由約8,000萬元成長至2.6億元，成功培育多位年薪千萬菁英。2019年臨危受命接掌槓桿交易部後，更於三年間將獲利自776萬元提升至1.03億元，展現卓越的經營能力與市場洞察力。

除業績亮眼外，黃維本亦長年推動數位轉型與創新思維：自研全球選擇權電子交易平台、推出「超光速下單APP」、打造財經APP「群益快豹」，持續鞏固群益期貨在金融科技領域的領先地位。2023年引入「設計思考」與台大創新設計學院合作舉辦四場工作坊，2024年更督導「AI科學處」推動人工智慧應用，為公司未來十年數位藍圖奠定基礎。

鐘正皇以穩健嚴謹的專業風格，帶領風險管理團隊榮獲「傑出風險管理獎」團體獎項，肯定其在建立前瞻性與數位化風控體系等方面的卓越貢獻。鐘正皇善於運用數位化工具及API串接，實現風險即時監控，讓「穩健經營」不僅成為企業文化，更落實於每日風控流程中。

在平日的風險管理實務中，團隊以「數位工具×前瞻風控」為核心，建構橫跨自營、經紀及財會系統的整合式中央風控平台。系統透過API串接內外部資料，結合Python模型運算與SQL Server資料庫，能即時監控客戶風險指標、部位曝險與壓力測試結果。這項設計不僅提升反應速度，也確保「三道防線」的協同運作。

2025年4月，美方突襲宣布對台灣課徵32%對等關稅，台指期貨暴跌4,112點，危機來臨時，鐘正皇立即啟動預警流程，指示系統自動執行壓力測試，針對大額持倉客戶進行即時風險模擬與通報。憑藉平日完善的數位風控架構與前瞻部署，當全市場違約損失高達4,577萬元，而群益期貨最終違約損失僅7萬餘元，充分展現風控團隊的精準控管與快速應變能力。

黃維本榮獲個人獎、鐘正皇領軍團隊奪下團體獎，雙雙獲得金彝獎最高肯定，象徵群益期貨在「專業」、「創新」與「穩健」三方面的全面實力。

展望未來，群益期貨將持續深耕人才發展、推進數位轉型與強化風險控管，以創新思維與穩健策略並進，持續引領期貨產業邁向國際舞台，成為金融市場的典範標竿。