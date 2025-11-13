快訊

怎繞過美監管？這家陸企4步驟鑽漏洞 買下輝達先進晶片

知情包庇？遭指提供住處讓粿王大玩婚外情 胡釋安3點聲明曝光

閃兵案不到1個月…坤達傳將回歸「綜藝玩很大」 三立回應了

黃維本領航創新、鐘正皇穩健風控 群益期貨雙奪金彝獎最高榮譽

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
群益期貨董事長賈中道（右三）帶領團隊奪得金彞獎傑出風險管理獎，資深副總黃維本（左三）奪得傑出期貨人才獎。圖／群益期貨提供
群益期貨董事長賈中道（右三）帶領團隊奪得金彞獎傑出風險管理獎，資深副總黃維本（左三）奪得傑出期貨人才獎。圖／群益期貨提供

第18屆《中華民國證券暨期貨金彝獎》頒獎典禮於2025年11月13日盛大舉行。群益期貨資深副總經理黃維本榮獲「傑出期貨人才獎」，副總經理鐘正皇領導的風險管理團隊則榮獲「傑出風險管理獎」。

金彝獎被譽為國內證券期貨界的奧斯卡獎，此次群益期貨雙獲肯定，充分展現公司在「人才培育」、「數位創新」與「風險控管」三大領域的領導地位。黃維本副總以多年在業務拓展、金融創新及人才培育上的卓越成就脫穎而出；鐘正皇副總則憑藉推動數位化風控、建立前瞻防護機制的突出成果，贏得評審一致肯定。兩項殊榮齊獲，不僅印證群益期貨的專業實力與產業領導地位，也展現公司在「人才」與「風控」兩大核心面向的雙軌優勢。

黃維本自2012年接掌業務部以來，他以系統化管理與數位工具導入為核心，推動「全球衍生性產品顧問」制度，建立影音內訓平台與標準化培訓SOP，協助新人快速掌握市場操作要領。

在黃維本的領導下，業務部從25人擴展至逾70人，部門年淨利由約8,000萬元成長至2.6億元，成功培育多位年薪千萬菁英。2019年臨危受命接掌槓桿交易部後，更於三年間將獲利自776萬元提升至1.03億元，展現卓越的經營能力與市場洞察力。

除業績亮眼外，黃維本亦長年推動數位轉型與創新思維：自研全球選擇權電子交易平台、推出「超光速下單APP」、打造財經APP「群益快豹」，持續鞏固群益期貨在金融科技領域的領先地位。2023年引入「設計思考」與台大創新設計學院合作舉辦四場工作坊，2024年更督導「AI科學處」推動人工智慧應用，為公司未來十年數位藍圖奠定基礎。

鐘正皇以穩健嚴謹的專業風格，帶領風險管理團隊榮獲「傑出風險管理獎」團體獎項，肯定其在建立前瞻性與數位化風控體系等方面的卓越貢獻。鐘正皇善於運用數位化工具及API串接，實現風險即時監控，讓「穩健經營」不僅成為企業文化，更落實於每日風控流程中。

在平日的風險管理實務中，團隊以「數位工具×前瞻風控」為核心，建構橫跨自營、經紀及財會系統的整合式中央風控平台。系統透過API串接內外部資料，結合Python模型運算與SQL Server資料庫，能即時監控客戶風險指標、部位曝險與壓力測試結果。這項設計不僅提升反應速度，也確保「三道防線」的協同運作。

2025年4月，美方突襲宣布對台灣課徵32%對等關稅，台指期貨暴跌4,112點，危機來臨時，鐘正皇立即啟動預警流程，指示系統自動執行壓力測試，針對大額持倉客戶進行即時風險模擬與通報。憑藉平日完善的數位風控架構與前瞻部署，當全市場違約損失高達4,577萬元，而群益期貨最終違約損失僅7萬餘元，充分展現風控團隊的精準控管與快速應變能力。

黃維本榮獲個人獎、鐘正皇領軍團隊奪下團體獎，雙雙獲得金彝獎最高肯定，象徵群益期貨在「專業」、「創新」與「穩健」三方面的全面實力。

展望未來，群益期貨將持續深耕人才發展、推進數位轉型與強化風險控管，以創新思維與穩健策略並進，持續引領期貨產業邁向國際舞台，成為金融市場的典範標竿。

期貨 群益
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

高雄新創海外參展 高雄金融科技創新園區簽MOU

AI人形機器人能射箭又投籃 淡江AI機器人奪國際冠軍

兆豐證券、期貨 反詐評鑑績優

台指期 短線樂觀看待

相關新聞

台指期走弱！維持低檔震盪收27,980點下跌79點

市場態度保守，下周即將面臨期指結算，台指期13日開低震盪，終場收在27,980點，下跌79點，跌幅0.28%，另外，台積...

台指期 短線樂觀看待

台股昨（12）日開高震盪，終場上漲162點、以27,947點作收；台指期則上漲274點、至28,054點，正價差為106...

期貨商論壇／環球晶期保證金調高

臺灣期貨交易所今（13）日調高環球晶期貨契約（OWF）、小型環球晶期貨契約（PBF）所有月分保證金適用比例為現行所屬級距...

台指期 震盪拉鋸

台指期近期在月線附近震盪拉鋸，儘管權值股財報亮眼，卻未能有效提振市場信心。市場對後市仍顯觀望，短線走勢震盪，技術面與情緒...

期貨商論壇／匯率期 避險優選

美國政府關門期間，部分關鍵經濟數據包括非農就業報告等暫停發布或延遲，使得聯準會（Fed）在最近一次利率決策會議中被迫依賴...

欣興、南電 四檔活力旺

AI強勁需求推升高速運算和數據傳輸量，有助於PCB的材料升級、層數增加、高階ABF載板的需求成長，欣興（3037）、南電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。