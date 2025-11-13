AI資本支出大增！發債量同步上升 債市加碼時機到

AI浪潮席捲全球，債市也受到AI相關企業發債牽動，玉山投信指出，10月AI基礎設施的融資需求大幅攀升，根據美國銀行數據顯示，Meta、甲骨文等的投資級債券市場供應總計達750億美元，此金額還不包括由銀行組合的甲骨文與超大規模資料中心營運商Vantage相關的380億美元貸款，由於短線增加發債量明顯超過過去平均值，因而出現信用利差出現落底反彈的跡象。

PGIM保德信美元非投資等級債券基金張世民指出，今年以來，投資人對收益的高度需求持續驅動資金流入美國非投等債，進入9月後市場對降息的預期心理進一步加速資金回流，由於過去幾年債券發行量相對有限，市場呈現供不應求的態勢，如今在AI相關企業發債的加入之下，反而創造債市進場加碼的時機。

張世民表示，隨著AI需求持續增加，各大科技巨頭無不投入大量的資本支出因應，眼見針對AI所需的龐大資本支出，除了少數營運現金豐厚的科技巨頭外，多數企業在扣除股利與股票購回後的營運現金無法完全支應，因此可預見後續需要仰賴舉債操作。

因此，展望2026年發債量的風險仍偏向上方，可能發生短期因發債量的突然增加，使得信用利差出現技術性放寬現象，但從基本面來看AI相關企業營運仍相對穩健，各信用評級券次受到上調的金額仍持續增加，因此若非投資級債信用利差出現技術性放寬，反而替投資市場創造合適的加碼時機。