台指期走弱！維持低檔震盪收27,980點下跌79點

市場態度保守，下周即將面臨期指結算，台指期13日開低震盪，終場收在27,980點，下跌79點，跌幅0.28%，另外，台積電（2330）期收1,465元，下跌15元，電子期下跌0.56%，中型100期貨上漲1.45%。

美國股市道瓊工業指數再創收盤新高且突破48,000點大關，道瓊工業指數上漲326.86點，漲幅0.7%，收在48,254.82點。標普500指數微漲4.31點，漲幅不到0.1%，收報6,850.92點。那斯達克綜合指數跌61.86點，跌幅0.3%，收在23,406.46點。

法人指出，短線而言，指數已完成底部築構並重新挑戰年線，若能維持月線之上並帶量突破前高，市場信心將逐步回升，下一目標區間將指向28,500至29,000點。

中期來看，若美國科技股維持強勢、AI與高效運算需求延續、全球資金重新回流亞洲市場，則台股有機會在基本面與政策面共振下挑戰三萬點整數關卡。