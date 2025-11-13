快訊

馬太鞍溪新生堰塞湖 林業署估16:00滿水位100萬噸恐溢流

台指期走弱！維持低檔震盪收27,980點下跌79點

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
市場態度保守，下周即將面臨期指結算，台指期13日開低震盪，終場收在27,980點，下跌79點，跌幅0.28%。中央社
市場態度保守，下周即將面臨期指結算，台指期13日開低震盪，終場收在27,980點，下跌79點，跌幅0.28%。中央社

市場態度保守，下周即將面臨期指結算，台指期13日開低震盪，終場收在27,980點，下跌79點，跌幅0.28%，另外，台積電（2330）期收1,465元，下跌15元，電子期下跌0.56%，中型100期貨上漲1.45%。

美國股市道瓊工業指數再創收盤新高且突破48,000點大關，道瓊工業指數上漲326.86點，漲幅0.7%，收在48,254.82點。標普500指數微漲4.31點，漲幅不到0.1%，收報6,850.92點。那斯達克綜合指數跌61.86點，跌幅0.3%，收在23,406.46點。

法人指出，短線而言，指數已完成底部築構並重新挑戰年線，若能維持月線之上並帶量突破前高，市場信心將逐步回升，下一目標區間將指向28,500至29,000點。

中期來看，若美國科技股維持強勢、AI與高效運算需求延續、全球資金重新回流亞洲市場，則台股有機會在基本面與政策面共振下挑戰三萬點整數關卡。

道瓊工業指數 美國
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

台指期 短線樂觀看待

台指期 震盪拉鋸

甭每次都靠輝達 蘇姿丰開金口也有效！台指期夜盤大漲逾百點

台指期夜盤高檔震盪！暫守穩28,300點 多空拉鋸逾百點

相關新聞

台指期走弱！維持低檔震盪收27,980點下跌79點

市場態度保守，下周即將面臨期指結算，台指期13日開低震盪，終場收在27,980點，下跌79點，跌幅0.28%，另外，台積...

台指期 短線樂觀看待

台股昨（12）日開高震盪，終場上漲162點、以27,947點作收；台指期則上漲274點、至28,054點，正價差為106...

期貨商論壇／環球晶期保證金調高

臺灣期貨交易所今（13）日調高環球晶期貨契約（OWF）、小型環球晶期貨契約（PBF）所有月分保證金適用比例為現行所屬級距...

台指期 震盪拉鋸

台指期近期在月線附近震盪拉鋸，儘管權值股財報亮眼，卻未能有效提振市場信心。市場對後市仍顯觀望，短線走勢震盪，技術面與情緒...

期貨商論壇／匯率期 避險優選

美國政府關門期間，部分關鍵經濟數據包括非農就業報告等暫停發布或延遲，使得聯準會（Fed）在最近一次利率決策會議中被迫依賴...

欣興、南電 四檔活力旺

AI強勁需求推升高速運算和數據傳輸量，有助於PCB的材料升級、層數增加、高階ABF載板的需求成長，欣興（3037）、南電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。