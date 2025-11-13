欣興、南電 四檔活力旺

AI強勁需求推升高速運算和數據傳輸量，有助於PCB的材料升級、層數增加、高階ABF載板的需求成長，欣興（3037）、南電（8046）等供應鏈營運受惠。權證券商建議，可利用認購權證參與相關個股走勢。

欣興第3季毛利率13.4%，每股純益（EPS）1.44元，EPS表現優於預期；第3季產品組合包括載板57%、HDI27%、PCB印刷電路板13%、FPC軟板2%。

市場預估第4季營收將季增3%、達350億元，主因ABF和BT載板價格上漲；輝達和ASIC的訂單帶動ABF載板持續成長；英特爾訂單增加，且隨稼動率上升和匯率好轉，預估全季毛利率14%，營益率5.2%，EPS預估1元。

法人持續看好欣興營運前景，主因在於T glass玻璃供貨吃緊和材料成本上漲導致價格上漲；生產AI伺服器GPU顯示卡的光復廠產能持續擴大；受惠ASIC、英特爾訂單，年底前楊梅廠可望滿載。隨輝達和ASIC的的ABF訂單增加，加上及HDI、PCB產量提升帶動下，預估明年欣興AI伺服器營收比重將突破25%。

南電第3季營收季增14.4%、年增19.3%，且在8月因銅箔與T-glass短缺，分別調漲BT、lowend ABF載板價格，因此，市場估單季毛利率11.9%，稅後純益7.6億元，較上季轉虧為盈、年增13倍，EPS近1.2元。

展望第4季營運，為因應成本上漲，已與客戶議價，市場預估單季營收111.5億元，季增1.7%、年增41.7%，毛利率12.5%，稅後純益8.3億元，季增9%、年增3.6倍，EPS近1.3元，全年為2.5元。

權證發行商建，看好欣興、南電後市股價表現的投資人，可買進價內外5%以內、有效天期四個月以上的權證操作。