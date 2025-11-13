全民權證／晶豪科 二檔放閃

晶豪科（3006）受惠於記憶體產業庫存去化進入尾聲及報價回升的雙重利多，帶動近期股價持續挑戰波段高點。法人分析，晶豪科營運已度過谷底，加上產品線如DDR3在內的應用需求回溫，後市表現值得期待。

從基本面來看，晶豪科主要布局於利基型DRAM、SRAM及Flash等，應用涵蓋車用、消費性電子等多元領域。隨著AI、IoT應用持續拓展，對中低容量記憶體的需求穩定增長，公司近期公布的營收數字持續墊高，顯示營運復甦態勢確立。

