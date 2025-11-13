快訊

全民權證／創見 瞄準逾150天

經濟日報／ 記者高瑜君整理

創見（2451）第3季合併營收41.1億元，季增27.2%。稅後純益15.1億元，季增259%；每股純益3.52元。隨著AI伺服器與高效能運算需求，傳統規格DDR 4供應吃緊，惟多數企業伺服器、工控設備及嵌入式系統仍以DDR 4為主流配置，推升其價格大幅上揚趨勢，帶動創見營收增長。

法人指出，受惠DDR4價格大漲，帶動創見毛利率飆升，獲利較市場預期明顯為佳，DRAM大廠陸續停產DDR 4，引發市場搶購DDR 4，AI浪潮引爆對DDR 5與NAND Falsh需求爆發，記憶體價格持續大漲中，創見將明顯受惠記憶體價格大漲商機。

權證發行商建議，看好創見後市表現的投資人，可買進價內外15%以內、距到期日150天以上認購權證，參與行情。（中國信託證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

創見 權證
