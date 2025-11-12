聽新聞
甭每次都靠輝達 蘇姿丰開金口也有效！台指期夜盤大漲逾百點

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台股示意圖。中央社
台指期夜盤12日開盤後，在美股電子盤全面反彈帶動中，以28,080點、上漲21點開出，雖一度壓回至28,074點、上漲15點，但在超微（AMD）董事長蘇姿丰唱旺AI前景、AMD未來營收年增有望逾35%下，截至晚間9點30分左右，夜盤指數在28,165點、約上漲105點附近遊走。

蘇姿丰指出，AMD目標在未來三至五年內，從輝達（NVIDIA）主導的數據中心AI晶片市場中奪取二位數的市場占有率，並在五年內實現1,000億美元收入，預期AMD營收年均增速超過35%，其中AI數據中心業務將以高達80%的速度狂飆，並預計每股收益將大幅躍升至20美元下，那斯達克電子盤大漲約160點，道瓊、標普同步走揚，也激勵台指期夜盤震盪走高。

其中，台積電（2330）在夜盤交易9點30分時，在1,485元、上漲5元附近遊走，電子期上漲0.4%，半導體期大漲0.7%，中型100期貨指數上漲0.5%。

台股12日盤面各類股漲多跌少，指數終場上漲162點，收27,947點，其中，外資現貨賣超84.8億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少1,566口至29,964口；投信賣超27.5億元，自營商買超34.3億元，三大法人合計賣超77.9億元。

市場專家建議，就技術面來說，12日台股開高後呈現震盪、終場量縮收紅K棒，短期5日、10日、20日線糾結於27,800~28,000，日KD指標在50附近醞釀止跌，技術面量能、均線、指標進入狹幅整理末端，近日漲跌或將決定短線多空方向。

AMD 台指期 台股 台積電 蘇姿丰
