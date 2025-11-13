台指期近期在月線附近震盪拉鋸，儘管權值股財報亮眼，卻未能有效提振市場信心。市場對後市仍顯觀望，短線走勢震盪，技術面與情緒面皆對台股形成壓力。

美股近期反彈原因為美國總統川普表示，支持參議院推動的協議，該協議有望結束創紀錄的政府關門。川普在白宮受訪時強調，兩黨並未更改協議內容，且獲得足夠民主黨支持，政府將重新開放。他承諾遵守協議，處理因關門造成的裁員問題；目前美國政府關門已超40天，參議院正加快審議撥款法案，並計劃進行最多八輪投票，推動最終表決。權值股方面，台積電（2330）10月營收創新高，年增16.9%，主要受惠AI晶片與先進製程需求強勁，全年營收可望優於預期。

儘管美股因川普支持結束政府關門協議而反彈，帶動台指期反彈，技術面與情緒面皆偏觀望。短線台指期持續在月線附近震盪，後市走勢充滿不確定性。值得注意的是，月線與季線間仍有約1,700點落差，若指數無法有效站穩月線，短線波動可能擴大。（凱基期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）