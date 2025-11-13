快訊

雨彈炸桃園以北「2地恐升級豪雨」 下周冷空氣南下低溫急探1字頭

台東南橫公路新武路段今晨落石！道路雙向阻斷

風雨太大？水豚君跳籠「越獄」遇鳳凰颱風 放棄逃亡自己回家了

聽新聞
0:00 / 0:00

台指期 震盪拉鋸

經濟日報／ 記者周克威整理
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台指期近期在月線附近震盪拉鋸，儘管權值股財報亮眼，卻未能有效提振市場信心。市場對後市仍顯觀望，短線走勢震盪，技術面與情緒面皆對台股形成壓力。

美股近期反彈原因為美國總統川普表示，支持參議院推動的協議，該協議有望結束創紀錄的政府關門。川普在白宮受訪時強調，兩黨並未更改協議內容，且獲得足夠民主黨支持，政府將重新開放。他承諾遵守協議，處理因關門造成的裁員問題；目前美國政府關門已超40天，參議院正加快審議撥款法案，並計劃進行最多八輪投票，推動最終表決。權值股方面，台積電（2330）10月營收創新高，年增16.9%，主要受惠AI晶片與先進製程需求強勁，全年營收可望優於預期。

儘管美股因川普支持結束政府關門協議而反彈，帶動台指期反彈，技術面與情緒面皆偏觀望。短線台指期持續在月線附近震盪，後市走勢充滿不確定性。值得注意的是，月線與季線間仍有約1,700點落差，若指數無法有效站穩月線，短線波動可能擴大。（凱基期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

台指期 川普
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

習近平不到兩周就晃點川普？外媒曝陸已停買美國黃豆

高球／川普孫女凱伊LPGA首秀前 向總統爺爺與老虎伍茲討教

台灣10月出口狂飆！關稅大刀煞不住AI列車…謝金河：不知川普如何反應

中國大陸外交官稱「斬首」高市早苗引日本抗議 川普反應曝光

相關新聞

台指期 短線樂觀看待

台股昨（12）日開高震盪，終場上漲162點、以27,947點作收；台指期則上漲274點、至28,054點，正價差為106...

期貨商論壇／環球晶期保證金調高

臺灣期貨交易所今（13）日調高環球晶期貨契約（OWF）、小型環球晶期貨契約（PBF）所有月分保證金適用比例為現行所屬級距...

台指期 震盪拉鋸

台指期近期在月線附近震盪拉鋸，儘管權值股財報亮眼，卻未能有效提振市場信心。市場對後市仍顯觀望，短線走勢震盪，技術面與情緒...

期貨商論壇／匯率期 避險優選

美國政府關門期間，部分關鍵經濟數據包括非農就業報告等暫停發布或延遲，使得聯準會（Fed）在最近一次利率決策會議中被迫依賴...

欣興、南電 四檔活力旺

AI強勁需求推升高速運算和數據傳輸量，有助於PCB的材料升級、層數增加、高階ABF載板的需求成長，欣興（3037）、南電...

台玻、富喬 選逾四個月

經過連日上下震盪後，台股昨（12）日在台積電領軍下加權指數一度突破28,000點整數關卡，尾盤遭遇調節壓力，28,000...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。