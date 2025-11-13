期貨商論壇／匯率期 避險優選

美國政府關門期間，部分關鍵經濟數據包括非農就業報告等暫停發布或延遲，使得聯準會（Fed）在最近一次利率決策會議中被迫依賴不完整的資訊做出判斷，導致內部分歧加大，鷹派與鴿派對經濟韌性、通膨走勢的判讀差異更大，投資人難以確定Fed的後續方向。

目前唯一仍定期公布的官方資料是各州初領失業金申請數據，迄今未出現明顯惡化，美元指數方向不明、波動加劇的走勢，避險需求可能短線支撐美元，但同時削弱美元中期走勢穩定性。

技術面來看，美元指數5日突破100整數大關、創下波段高點後，近期出現回檔走勢。以扣抵值來看，下方月線轉為向上走升，可望帶來支撐力道，因此短線在跌破月線前，整體偏多架構不變。

美元指數是由美國貿易往來最重要的六大貨幣所組成，分別是歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典幣、瑞士法郎，因此投資人若持有日圓及美元商品，建議投資人可利用台灣期交所發行的美元兌日圓匯率期貨（XJF）作為避險工具。（元富期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）