台指期 短線樂觀看待

台股昨（12）日開高震盪，終場上漲162點、以27,947點作收；台指期則上漲274點、至28,054點，正價差為106.91點。期貨商表示，目前台指期波動率逐漸走低，在壓縮三角收斂下，短線若有拉回，可樂觀看待。

台指期淨部位方面，昨日三大法人淨空單減少412口至8,009口，其中外資淨空單減少1,566口至29,964口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加445口至14,892口。

昨日外資現貨賣超、期貨淨空單縮減，股期雙市操作不同調；自營商選擇權淨部位，目前略以買賣權作布局；近月選擇權籌碼呈現保守，賣權OI大於買權OI差距為2,000餘口，買權賣權OI總量依舊相當；周選擇權方面，買權賣權OI增量相去不遠，目前選擇權多空皆無表態。

群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權保守態勢，月、周選擇權保守不變，整體籌碼面保守格局；技術面上，台股與台指期波動率逐漸走低，目前在壓縮三角收斂下，短線拉回仍可以樂觀看待。

元富期貨認為，台指期昨日呈開高走高格局，在AMD盤後上漲帶動下，指數延續夜盤漲幅，加上各類股輪漲，指數站回月線關卡之上，終場以紅K棒作收。

目前指數位於均線糾結位置震盪整理，短線上觀察指數是否能完全站穩月線關卡，並突破10日線壓力。

永豐期貨指出，昨日選擇權未平倉量部分，11月第二周周三結算的大量區買權OI落在28,100點，賣權最大OI落在28,000點，月買權最大OI落在28,500點，月賣權最大OI落在20,000點。

整體中期來說，若美國科技股維持強勢、AI與高效運算需求延續、全球資金重新回流亞洲市場，台股有機會在基本面與政策面共振下，挑戰3萬點整數關卡，不過，後續需提防外資續賣與全球經濟數據不確定性帶來的回檔風險。