期交所11月13日調高環球晶及小型環球晶期貨契約保證金

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣期貨交易所11月13日調高環球晶期貨契約(OWF)、小型環球晶期貨契約(PBF)所有月份保證金適用比例為現行所屬級距適用比例的1.5倍，這次調高是因環球晶（6488）經櫃檯買賣中心於2025年11月11日公布為處置有價證券(處置期間為2025年11月12日至11月25日)，期交所依規定調高環球晶期貨契約(OWF)、小型環球晶期貨契約(PBF)所有月份保證金適用比例，自2025年11月13日(證券市場處置生效日次一營業日)一般交易時段結束後起實施，並於證券市場處置期間結束後，於2025年11月25日一般交易時段結束後恢復為調整前的保證金。

參照證券市場處置措施，調整期間如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易，則恢復日順延執行。

臺灣期貨交易所 環球晶 契約
