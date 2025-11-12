兆豐證券、期貨雙獲「反詐騙評鑑」獎 全方位守護投資人資產安全

兆豐證券積極響應政府防詐政策，憑藉推動防詐措施的卓越成效及貫徹公平待客的服務精神，今(114)年再度榮獲臺灣證券交易所主辦的第二屆「反詐騙評鑑」卓越獎，由董事長陳佩君親自出席受獎。子公司兆豐期貨今年亦榮獲臺灣期貨交易所首屆「期貨商反詐治理評鑑」的反詐治理績優獎、反詐治理特別獎第五名的雙項肯定，雙雙展現防詐成果。

秉持兆豐金融集團「尊重包容、專業信賴、誠信當責」的核心價值，兆豐證券與兆豐期貨高度重視客戶承諾，由公司最高層級董事會擬訂公平待客暨防詐策略，並建構健全的防詐管理體系、督導公司三道防線。

兆豐證券暨兆豐期貨董事長陳佩君強調，兆豐證券、兆豐期貨近年積極將業務服務及公益作為均與防詐主軸緊密結合，並進行跨域阻詐。去年即創證券業者之先，與警政署刑事警察局簽訂「反詐騙合作意向書」，再配合集團聯防機制，至今仍持續深化與政府機關及民間夥伴的聯防關係，打造更堅實的防詐守護網。同時，深耕公司內部全員反詐的企業文化、提升全員的阻詐意識。

兆豐證券與兆豐期貨董事會皆責成公平待客委員會為反詐專責單位，統籌推動公平待客暨防詐業務，並由總經理督導各部門，確保三道防線落實執行，並強化第一線同仁機警識詐、積極阻詐的能力；今年亦舉辦董事公平待客暨反詐騙交流座談會，邀集董事與高階主管共同參與，以精進公司防詐騙措施。

另一方面，兆豐證券與兆豐期貨持續拓展識詐教育觸角，除將防詐警語融入多元客戶接觸管道，包含於官網及電子交易平台設立防詐騙專區，以及自媒體平台、線上交易APP介面、電子對帳單及簡訊通知等皆提供防詐警語；更進一步深入在地社區及校園舉辦金融識詐講座，強化民眾識詐意識。

未來，兆豐證券與兆豐期貨將持續精進防詐動能，與主管機關、集團及其他產業夥伴，公私協力，一同共築更完善的聯防網絡，守護投資人的資產安全，提供投資大眾安全信賴的金融環境。