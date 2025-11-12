11月電子期金融期齊漲

快訊

中央社／ 台北12日電

台北股市今天上漲162.14點，收27947.09點。11月電子期收1678.6點，上漲17.6點，正價差8.29點；11月金融期收2241點，上漲7.6點，正價差9.28點。

11月電子期以1678.6點作收，上漲17.6點，成交815口。12月電子期以1675點作收，上漲9.5點，成交1口。

電子現貨以1670.31點作收，上漲7.73點；11月電子期貨與現貨相較，正價差8.29點。

11月金融期以2241點作收，上漲7.6點，成交290口。12月金融期以2249點作收，上漲13.2點，成交1口。

金融現貨以2231.72點作收，上漲1.67點；11月金融期貨與現貨相較，正價差9.28點。實際收盤價以期交所公告為準。

金融期 電子期
