11月電子期金融期齊漲

投信自7月開始連續賣超台股四個月、金額逾千億元，而11月首周已見到翻多布局。由買超前段班的科技股類型看出投信逐步卡位中型股，也成為投資人觀察投信下波作帳行情的方向，權證券商建議可趁目前盤勢震盪之際，運用權證試水溫。

2025-11-12 00:41