期貨商論壇／台指期 審慎操作

富邦期貨分析師曹富凱表示，近期台股面臨外資連續賣超壓力，市場避險氛圍明顯升溫。外資不僅在現貨市場持續調節持股，期貨空單部位也快速擴大，創近半年新高，顯示其對後市的不確定性與風險意識顯著提升。

台指期持續走弱，跌破月線支撐。美國方面，政府停擺已進入第六周，雖參議院釋出暫時性預算方案，但民調顯示消費者信心降至多年低點，經濟前景籠罩不確定性，進一步影響全球資金配置與風險偏好。

台股結構方面，AI族群近期漲多回檔，加上新台幣走貶，資金轉趨保守，外資開始獲利了結大型電子權值股，使指數支撐力道減弱。此外，新台幣匯率走弱，反映外資撤出跡象，市場資金轉向觀望。若美聯準會延後降息，台股短期內可能持續震盪，投資人需留意外資是否進一步減碼電子權值股，資金是否轉向防禦型標的。

儘管AI產業長線仍具吸引力，但短期漲幅過大，市場情緒轉向保守，技術面修正壓力加劇。在外資避險操作升溫、國際政經不確定性升高下，台指期操作上宜審慎因應，並密切觀察外資動向與匯率變化。

曹富凱指出，現階段市場情緒偏謹慎，資金輪動速度加快，短線操作宜採取高現金比重策略，並聚焦基本面穩健、具防禦性題材的個股。（富邦期貨提供）

