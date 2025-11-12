期貨商論壇／黃金期 長線樂觀

黃金期貨價格10日自4,007.4美元開盤後，一路走高至4,124.2美元，單日漲幅達2.88%，突破近二周低檔盤整區。此波漲勢主要受到美國經濟數據疲軟影響。

挑戰者集團公布就業報告顯示，企業為削減成本並導入人工智能，裁員人數大增，今年前十月累計裁員突破百萬人。上周五公布密西根大學消費者信心指數降至50.3，接近2022年以來最低點，反映出民眾對未來經濟擔憂，將推升市場對聯準會降息預期。

美國參議院以60票對40票推進重啟聯邦政府的法案，有望結束長達40天的停擺。預期政治不確定性消除，不僅會提振風險偏好、削弱美元，直到美國政府開門，將緩解市場流動性緊縮的壓力，持續為黃金提供強勁買盤動能。美國參議院有八名民主黨議員倒戈，協助共和黨通過臨時撥款法案的程序表決，朝結束政府停擺邁出一大步。若政府關門落幕，有助撥開圍繞利率前景的迷霧。

未來黃金投資需求依舊保持著可觀熱度，利率下調與美元的修正，預期推動投資者大舉買入黃金ETF與黃金相關商品，投資需求仍是第3季度黃金上漲關鍵動力之一，而各國央行隨著外匯儲備策略調整仍持續增加黃金持有量。整體而言，中長期黃金未來的趨勢依舊偏向樂觀的態度。（永豐期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）