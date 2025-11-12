快訊

期貨商論壇／黃金期 長線樂觀

經濟日報／ 記者周克威整理
黃金示意圖。 路透
黃金期貨價格10日自4,007.4美元開盤後，一路走高至4,124.2美元，單日漲幅達2.88%，突破近二周低檔盤整區。此波漲勢主要受到美國經濟數據疲軟影響。

挑戰者集團公布就業報告顯示，企業為削減成本並導入人工智能，裁員人數大增，今年前十月累計裁員突破百萬人。上周五公布密西根大學消費者信心指數降至50.3，接近2022年以來最低點，反映出民眾對未來經濟擔憂，將推升市場對聯準會降息預期。

美國參議院以60票對40票推進重啟聯邦政府的法案，有望結束長達40天的停擺。預期政治不確定性消除，不僅會提振風險偏好、削弱美元，直到美國政府開門，將緩解市場流動性緊縮的壓力，持續為黃金提供強勁買盤動能。美國參議院有八名民主黨議員倒戈，協助共和黨通過臨時撥款法案的程序表決，朝結束政府停擺邁出一大步。若政府關門落幕，有助撥開圍繞利率前景的迷霧。

未來黃金投資需求依舊保持著可觀熱度，利率下調與美元的修正，預期推動投資者大舉買入黃金ETF與黃金相關商品，投資需求仍是第3季度黃金上漲關鍵動力之一，而各國央行隨著外匯儲備策略調整仍持續增加黃金持有量。整體而言，中長期黃金未來的趨勢依舊偏向樂觀的態度。（永豐期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

五檔個股周選擇權 來了

臺灣期貨交易所（期交所）將於12月8日推出「個股周選擇權」，除每月第一個周三外，每周三掛牌二周後到期的周契約，搭配第三個...

期貨商論壇／台指期 審慎操作

富邦期貨分析師曹富凱表示，近期台股面臨外資連續賣超壓力，市場避險氛圍明顯升溫。外資不僅在現貨市場持續調節持股，期貨空單部...

期貨商論壇／黃金期 長線樂觀

旺宏、精成科 認購熱

投信自7月開始連續賣超台股四個月、金額逾千億元，而11月首周已見到翻多布局。由買超前段班的科技股類型看出投信逐步卡位中型股，也成為投資人觀察投信下波作帳行情的方向，權證券商建議可趁目前盤勢震盪之際，運用權證試水溫。

金像電、台燿 四檔搶鏡

台股近期進入修正，不過11月首周見到投信翻多布局，觀察買超前段班的科技股股本相對不大，顯示逐步卡位中型股，其中金像電（2...

京元電給力 押長天期

投信自11月以有多日買超IC測試大廠京元電（2449），其公布第3季財報也優於預期，法人表示，受到AI晶片強勁需求帶動，...

