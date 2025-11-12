快訊

鳳凰逾千毫米致災降雨已發生 吳德榮：今登陸南部莫輕忽 下周入秋最冷

五檔個股周選擇權 來了

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
期交所。期交所／提供
期交所。期交所／提供

臺灣期貨交易所（期交所）將於12月8日推出「個股選擇權」，除每月第一個周三外，每周三掛牌二周後到期的周契約，搭配第三個周三到期的月契約，形成周周皆有契約到期的完整架構。交易人可精準鎖定財報、法說會或除權息等關鍵時點，快速建立短期部位，擴大交易與避險彈性。

期交所表示，首波掛牌五檔重量級標的，為台積電（2330）、聯發科、鴻海、長榮及緯創；12月8日掛牌的五檔個股周選擇權，首次周契約到期日為12月10日（周三），12月17日（周三）為月契約到期日。

周契約標的涵蓋半導體先進製程、IC設計、AI伺服器與航運等熱門題材，台積電、聯發科、鴻海與緯創的營運，受AI發展、高效能運算需求及全球關稅政策等因素影響密切；長榮為貨櫃航運主要業者，受全球貿易戰、地緣事件與運價波動影響顯著。交易人可運用周選擇權靈活布局個股與產業鏈即時題材。

期交所表示，推出個股周選擇權，主打「輕薄短小、資金效率大躍進」，以台積電股價1,500元為例，買進一口5天後到期價平買權，權利金假設20點（每點2,000元），所需資金僅4萬元。相較現股操作，門檻大幅降低；再加上契約存續期間短，操作更機動、資金效率更高。

同時，12月8日同步優化電子選擇權乘數縮為四分之一。因應近年電子指數持續攀升，現行電子選擇權契約規模較大，為提升交易靈活性並降低參與門檻，期交所同日將電子選擇權契約乘數，由每點1,000元縮小至每點250元，並同步調整權利金報價的最小升降單位；實施日開盤前每1口未沖銷部位將調整為4口。相關調整有助交易人精細操作，與個股周選擇權搭配更具彈性。

期交所並指出，推出個股周選擇權，將有「周周到期、策略多元」的效益；個股周選擇權推出後，每日都有一周內到期、履約價格序列涵蓋現貨開盤參考價上、下15%的契約可交易，提供更多進出場選擇；再搭配乘數縮小後的電子選擇權，交易策略更多元。

選擇權 契約 個股
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

台積電機器設備賣予世界先進 金額6.21億至7.14億元

台積電期貨及小型台積電期貨 11日18時25分起盤後交易時段暫停交易

台積電、世界先進同步召開重訊記者會 市場推測將出售設備資產

期交所將推出「個股周選擇權」 擴大交易與避險彈性

相關新聞

五檔個股周選擇權 來了

臺灣期貨交易所（期交所）將於12月8日推出「個股周選擇權」，除每月第一個周三外，每周三掛牌二周後到期的周契約，搭配第三個...

期貨商論壇／台指期 審慎操作

富邦期貨分析師曹富凱表示，近期台股面臨外資連續賣超壓力，市場避險氛圍明顯升溫。外資不僅在現貨市場持續調節持股，期貨空單部...

期貨商論壇／黃金期 長線樂觀

黃金期貨價格10日自4,007.4美元開盤後，一路走高至4,124.2美元，單日漲幅達2.88%，突破近二周低檔盤整區。...

旺宏、精成科 認購熱

投信自7月開始連續賣超台股四個月、金額逾千億元，而11月首周已見到翻多布局。由買超前段班的科技股類型看出投信逐步卡位中型股，也成為投資人觀察投信下波作帳行情的方向，權證券商建議可趁目前盤勢震盪之際，運用權證試水溫。

金像電、台燿 四檔搶鏡

台股近期進入修正，不過11月首周見到投信翻多布局，觀察買超前段班的科技股股本相對不大，顯示逐步卡位中型股，其中金像電（2...

京元電給力 押長天期

投信自11月以有多日買超IC測試大廠京元電（2449），其公布第3季財報也優於預期，法人表示，受到AI晶片強勁需求帶動，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。