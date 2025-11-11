美眾院有望投票開門帶動道瓊電子盤翻紅 台指期掃陰霾

台指期夜盤11日開盤後，雖在美股電子盤漲跌不一的走勢影響中，以27,815點、上漲35點開出，但一度下殺至27,705點、下跌75點，但在美國有希望在12日或13日重新開門，道瓊電子盤由黑翻紅中，截至晚間9點左右，夜盤指數在27,790點、約上漲10點附近遊走。

隨美國參議院通過妥協方案後，由共和黨控制的眾議院可能在12日或13日進行投票，市場看好美國政府有機會在12日或13日就重新開門、結束史上最長的政府停擺下，儘管那斯達克、標普電子盤走弱，但道瓊電子盤率先翻紅下，也帶動台指期夜盤走勢。

其中，台積電（2330）在夜盤交易時，因發布重大訊息而暫停交易，電子期在平盤附近遊走，半導體期下跌近0.2%，中型100期貨指數上漲0.2%。

台股11日盤面各類股漲跌互見，指數終場下跌84點，收27,784點，其中外資現貨賣超173.6億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單增加941口至31,530口；投信買超22.6億元，自營商賣超47.8億元，三大法人合計賣超198.9億元。

市場專家建議，就技術面來說，11日台股開高走低，最後回測至5日線以及月線附近作收，不過由於早盤突破短線壓力28,061點（11月6日黑K高點），技術面有利大盤維持短線整理格局，目前5日線與月線已形成糾結狀態，近日只要守穩5日均線與月線，短線有望再度往上彈升，突破10日黑K高點28,187點後，短線就有望開始轉強。