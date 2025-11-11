快訊

「我們的老師被砍傷！」泌尿科名醫江漢聲診間遭攻擊 醫界譴責暴力

整理包／鳳凰颱風來襲…22縣市都宣布了！全台停班課資訊一覽

鳳凰颱風持續接近！宜蘭2天雨量已累積1041毫米 估明深夜提前出海

美眾院有望投票開門帶動道瓊電子盤翻紅 台指期掃陰霾

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台股示意圖。圖／本報資料照片
台股示意圖。圖／本報資料照片

台指期夜盤11日開盤後，雖在美股電子盤漲跌不一的走勢影響中，以27,815點、上漲35點開出，但一度下殺至27,705點、下跌75點，但在美國有希望在12日或13日重新開門，道瓊電子盤由黑翻紅中，截至晚間9點左右，夜盤指數在27,790點、約上漲10點附近遊走。

隨美國參議院通過妥協方案後，由共和黨控制的眾議院可能在12日或13日進行投票，市場看好美國政府有機會在12日或13日就重新開門、結束史上最長的政府停擺下，儘管那斯達克、標普電子盤走弱，但道瓊電子盤率先翻紅下，也帶動台指期夜盤走勢。

其中，台積電（2330）在夜盤交易時，因發布重大訊息而暫停交易，電子期在平盤附近遊走，半導體期下跌近0.2%，中型100期貨指數上漲0.2%。

台股11日盤面各類股漲跌互見，指數終場下跌84點，收27,784點，其中外資現貨賣超173.6億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單增加941口至31,530口；投信買超22.6億元，自營商賣超47.8億元，三大法人合計賣超198.9億元。

市場專家建議，就技術面來說，11日台股開高走低，最後回測至5日線以及月線附近作收，不過由於早盤突破短線壓力28,061點（11月6日黑K高點），技術面有利大盤維持短線整理格局，目前5日線與月線已形成糾結狀態，近日只要守穩5日均線與月線，短線有望再度往上彈升，突破10日黑K高點28,187點後，短線就有望開始轉強。

台指期 台積電 三大法人
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

台指期夜盤高檔震盪！暫守穩28,300點 多空拉鋸逾百點

台指期 維持多頭態勢

美股漲跌互見、台積電 ADR 翻紅 台指期夜盤跌點收斂

台指期 外資樂觀布局

相關新聞

美眾院有望投票開門帶動道瓊電子盤翻紅 台指期掃陰霾

台指期夜盤11日開盤後，雖在美股電子盤漲跌不一的走勢影響中，以27,815點、上漲35點開出，但一度下殺至27,705點...

台積電期貨及小型台積電期貨 11日18時25分起盤後交易時段暫停交易

期交所公告台積電期貨及小型台積電期貨(契約代號：CD、QF)自11月11日18時25分起盤後交易時段暫停交易，114年1...

群益金鼎證券守護投資人權益 榮獲證交所反詐騙評鑑卓越獎

群益金鼎證券長期重視投資人權益與資安防護，積極落實各項防詐措施與教育推廣，全面提升投資人對詐騙風險的警覺與辨識力。群益金...

期貨商打詐 看見成效

期交所為促進期貨市場發展，每年舉辦「期貨商負責人座談會」，邀請各期貨商及證券商經營期貨交易輔助業務的總公司負責人及分公司...

期貨商論壇／黃金期 靈活布局

世界黃金協會已發布全球黃金需求趨勢2025年第3季度報告，指出全球黃金總需求年增3%至1,313噸，創下該協會有該項統計...

期貨商論壇／智邦期 前景正向

智邦（2345）憑藉在網通設備市場領先地位，受惠AI加速卡與高速交換器需求暴增，相關產品線營收年增達361%。法人指出，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。