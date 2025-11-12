全民權證／神達 兩檔馬力強

快訊

經濟日報／ 記者何佩儒整理

神達（3706）前10月累計營收872億元，年增93.5%，創下歷史新高。

法人表示，由於大型雲端資料中心及雲端服務客戶的需求強勁，以及車用電子，智慧物聯及智慧車載資通訊產品出貨，成長動能持續，預料神達第4季營收可望再創新高。

法人分析，第4季神達因竹南廠將有完整貢獻，新產能可供應客戶機櫃需求，在稼動率滿載下，看好下半年本業獲利將有大幅成長。此外，神達稍早宣布與比利時AI新創客戶簽訂備忘錄，將供應AI伺服器，越南液冷廠第4季產能也將開始挹注，都是帶動其第4季營收攀高的主因。

權證發行商表示，看好神達的投資人可挑選價內外15%以內，有效天期150天以上的權證介入，透過靈活操作參與個股行情。

（兆豐證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

神達
