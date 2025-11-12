全民權證／智邦 選價內外20%

智邦（2345）第3季營收729.5億元季增20%、年增159%，略優於市場預期，法人指出，受惠新一代AI加速卡需求量仍較上一代成長，加上2026年可望有新雲端服務廠（CSP）客戶加入，明年營收可期。

智邦主要產品多集中於L6層級，近年則往L11機櫃層級發展，主因AI運算基本單位由伺服器轉向機櫃。

預期明年第2季完成產能準備，並於第3季開始提供給客戶。

法人看好CSP客戶需求強勁，資本支出已規劃完成，同時也帶動相關連接需求，800G升級至1.6T的速度會快於400G升級至800G，智邦積極投入研發在包含L11、WSS、OWS交換器等，因應未來技術發展。

看好智邦後市可挑選價內外20%以內、距到期日90天以上的認購權證靈活操作。

（中國信託證券提供）

