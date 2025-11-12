全民權證／力智 挑逾三個月

力智（6719）今年第3季營收11.8億元，季減3.4%，年增19.2%；稅後純益2.4億元，季增484%，年增1128%；每股純益（EPS）2.36元，主要來自業外收益。

力智維持下半年營收超逾上半年的目標值。今年因關稅使總體環境發生變化，公司以產品升級作為營運主要目標。明年營運則是溫和成長，主要是消費電子相關的終端應用比重仍有約76%，受總體環境不明確影響較大。其餘產品線如車載，導入車載充電器與MOSFET於前裝市場，策略是先自周邊電源方案先行，接下來再逐步導入核心電源領域。此外，數位架構VCore、Dr.MOS仍在逐步發酵中。

權證發行商建議，看好力智投資機會可挑選價外20%至價內10%、有效天期三個月以上的商品介入。

（永豐金證券提供、記者廖賢龍整理）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。