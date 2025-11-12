快訊

鳳凰逾千毫米致災降雨已發生 吳德榮：今登陸南部莫輕忽 下周入秋最冷

京元電給力 押長天期

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

投信自11月以有多日買超IC測試大廠京元電（2449），其公布第3季財報也優於預期，法人表示，受到AI晶片強勁需求帶動，除了對京元電第4季營運展望正向，並預估明年京元電在高效能運算（HPC）領域成長動力將持續強勁。

法人分析，京元電第3季營收優於預期，主因在於HPC客戶成長比原預估高，推估HPC客戶約貢獻四成營收，智慧手機客戶也貢獻20%營收，有利京元電的毛利率提高。

加上大型雲端服務供應商（CSP）仍在上修資本支出預估，以及一系列的主權AI專案，預估AI晶片產量仍將增加，有利京元電的訂單能見度，對整體AI供應鏈保持樂觀看法。

展望明（2026）年，法人表示，預估京元電明年首季隨客戶新品量產，有望出現淡季不淡，加上與主要客戶的合作關係逐漸加深，將能擴大接單，例如與ASIC客戶，擴大在前段晶圓測試（CP）的合作，以及提升預燒的測試需求等，預估CP獲利能力將略高於後段IC成品測試（FT）業務。

由於主要晶圓製造廠也將朝封測端託管設備，成為京元電明年主要成長動能之一。

京元電今、明年營運展正向，投信11月以來有多天呈現買超，顯示對其後市仍看好。

權證發行商表示，投資人若看好京元電後續表現，可以挑選價內外15%以內，有效天期三個月以上的權證，以小金搏大利。

京元電 AI 營收
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

南茂：第4季記憶體動能穩健 明年記憶體好一整年

鴻騰：續攻CPO平台 看好AI應用帶動元件需求

獨／公股金控旗下投信整併 規畫從「二二併」改為「四合一」

上市櫃營收超預期 飆最強10月…全年挑戰50兆元新高

相關新聞

五檔個股周選擇權 來了

臺灣期貨交易所（期交所）將於12月8日推出「個股周選擇權」，除每月第一個周三外，每周三掛牌二周後到期的周契約，搭配第三個...

期貨商論壇／台指期 審慎操作

富邦期貨分析師曹富凱表示，近期台股面臨外資連續賣超壓力，市場避險氛圍明顯升溫。外資不僅在現貨市場持續調節持股，期貨空單部...

期貨商論壇／黃金期 長線樂觀

黃金期貨價格10日自4,007.4美元開盤後，一路走高至4,124.2美元，單日漲幅達2.88%，突破近二周低檔盤整區。...

旺宏、精成科 認購熱

投信自7月開始連續賣超台股四個月、金額逾千億元，而11月首周已見到翻多布局。由買超前段班的科技股類型看出投信逐步卡位中型股，也成為投資人觀察投信下波作帳行情的方向，權證券商建議可趁目前盤勢震盪之際，運用權證試水溫。

金像電、台燿 四檔搶鏡

台股近期進入修正，不過11月首周見到投信翻多布局，觀察買超前段班的科技股股本相對不大，顯示逐步卡位中型股，其中金像電（2...

京元電給力 押長天期

投信自11月以有多日買超IC測試大廠京元電（2449），其公布第3季財報也優於預期，法人表示，受到AI晶片強勁需求帶動，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。