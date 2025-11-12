京元電給力 押長天期

投信自11月以有多日買超IC測試大廠京元電（2449），其公布第3季財報也優於預期，法人表示，受到AI晶片強勁需求帶動，除了對京元電第4季營運展望正向，並預估明年京元電在高效能運算（HPC）領域成長動力將持續強勁。

法人分析，京元電第3季營收優於預期，主因在於HPC客戶成長比原預估高，推估HPC客戶約貢獻四成營收，智慧手機客戶也貢獻20%營收，有利京元電的毛利率提高。

加上大型雲端服務供應商（CSP）仍在上修資本支出預估，以及一系列的主權AI專案，預估AI晶片產量仍將增加，有利京元電的訂單能見度，對整體AI供應鏈保持樂觀看法。

展望明（2026）年，法人表示，預估京元電明年首季隨客戶新品量產，有望出現淡季不淡，加上與主要客戶的合作關係逐漸加深，將能擴大接單，例如與ASIC客戶，擴大在前段晶圓測試（CP）的合作，以及提升預燒的測試需求等，預估CP獲利能力將略高於後段IC成品測試（FT）業務。

由於主要晶圓製造廠也將朝封測端託管設備，成為京元電明年主要成長動能之一。

京元電今、明年營運展正向，投信11月以來有多天呈現買超，顯示對其後市仍看好。

權證發行商表示，投資人若看好京元電後續表現，可以挑選價內外15%以內，有效天期三個月以上的權證，以小金搏大利。