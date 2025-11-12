旺宏、精成科 認購熱

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
旺宏董事長吳敏求。旺宏／提供
旺宏董事長吳敏求。旺宏／提供

投信自7月開始連續賣超台股四個月、金額逾千億元，而11月首周已見到翻多布局。由買超前段班的科技股類型看出投信逐步卡位中型股，也成為投資人觀察投信下波作帳行情的方向，權證券商建議可趁目前盤勢震盪之際，運用權證試水溫。

投信在11月買超旺宏（2337）、精成科（6191），主要著眼於兩檔後續營運展望具成長性，因此，當股價波動之際，權證發行商表示，仍可選中長天期的相關認購權證操作。

日商任天堂Switch2傳出正追加訂單，旺宏有望受惠。在連續數季度積極去化庫存後，第3季底庫存金額減少20.4億元至100.9億元，第3季與任天堂新遊戲機相關的ROM營收占比倍增至26%，季增144%，主要是季節性旺季。

NOR營收占比降至52%，季減6%，僅AI相關的電腦及伺服器需求仍旺。NAND營收占比增為16%，季增44%，其中，SLC NAND季出貨再創下單季新高。

旺宏計畫把公司研發及市場需求結合，解決工廠產能閒置問題，提升生產效率，展望2026年營運，目前已看到NOR市場需求回升，NAND業務也有機會持續成長。

ROM因為新機種有些研發還未完成，推估表現持平。產能方面，目前12吋廠NOR與NAND合計約每月1.2萬片，其中，1萬片已有客戶訂單支持。

精成科的CSP客戶UBB訂單能見度高，明（2026）年產能大幅提升。

明年營收雖仍以消費性產品為主，但特定CSP客戶ASIC server UBB板訂單樂觀，且將有新產能開出以支應強勁需求，有望使HLC Accelerator此一產品線營收占比拉升，亦可推動評價向 上。

展望2026年，受惠特定CSP客戶ASIC server出貨大幅成長，Lincstech新加坡廠區持續滿載，故將於明年第1季於馬來西亞檳城廠開出新產能，目標全年增加50%產能以支應大量ASIC server UBB出貨需求，以檳城廠產能將逐步開出、下一世代UBB ASP將提升，預估HLC Accelerator此一產品線將由2025年15.1%提升至21.6%。

毛利率則可望隨著營收規模放大、新廠稼動率提升、產品組合優化等因素穩步優化。

