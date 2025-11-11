快訊

群益金鼎證券守護投資人權益 榮獲證交所反詐騙評鑑卓越獎

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
群益金鼎證券榮獲證交所頒發反詐騙評鑑卓越獎，由稽核室執行副總裁黃啓明（右一）代表領獎。群益金鼎證券／提供
群益金鼎證券長期重視投資人權益與資安防護，積極落實各項防詐措施與教育推廣，全面提升投資人對詐騙風險的警覺與辨識力。群益金鼎證券11月11日榮獲台灣證券交易所頒發「反詐騙評鑑卓越獎」。

群益金鼎證券積極反詐騙，保障投資人權益，總經理李文柱表示：「近年投資詐騙手法日益多元，公司持續強化交易安全機制，異常交易偵測系統與智能風險控管，並透過多元宣導管道，包括社群媒體、官網專區及分公司宣導活動，提醒投資人警覺詐騙風險。」

在數位防詐方面，群益金鼎證券與資訊安全廠商合作，導入RSA偽冒網站及行動應用程式偵測與下架服務，並透過廠商即時通報偽冒訊息，主動向社群媒體檢舉違法廣告，有效降低網路投資詐騙風險。同時於官網設立「防詐騙專區」，持續揭露最新防詐資訊，並透過LINE、簡訊及電子郵件等多元管道向全體客戶發送防詐提醒，推播逾35萬則。

響應證交所「5D反詐行動」，群益證董事長、總經理拍攝宣導影片推廣「五不」原則，進一步提升員工及投資人對詐騙手法的辨識能力。在今年「群益獻愛心，攜手做公益」捐血禮品設計5D防詐宣導文宣，將金融防詐意識與社會關懷結合，為企業公益注入多元而深遠的正向影響力。

群益金鼎證券長期致力於防詐教育推廣，透過講座、家庭日及品牌日活動，將防詐觀念深入社會各角落。迄今共舉辦4場大型講座、區域講座17場以及104場小型客說會，共計125場，2,795人次參與。此外，於永續家庭日活動現場設有2場防詐講座；並與數位人道協會合作，深入象鼻社區關懷高齡長者與弱勢族群進行反詐騙宣導活動。另外，群益金鼎證券品牌日與法務部調查局、台鋼職棒合作，在台北大巨蛋共同向球迷宣導防詐觀念，單場入場人數達25,918人，讓防詐觀念透過運動賽事廣泛傳播。

除對外推廣外，群益金鼎證券重視內部同仁防詐意識提升，全年辦理22場反詐騙教育訓練，累計參與人數達13,153人次，員工參與率高達93.94%。除設有線上課程與課後測驗外，各部門亦主動辦理實體宣導與教育訓練，將防詐觀念落實至每日業務與內部溝通中，展現公司從內而外守護投資安全的決心。

