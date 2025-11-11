快訊

對美關稅談判有進展？賴總統稱「缺臨門一腳」：時間差不多了

黃明志堅稱無辜！大馬警方調查揭與謝侑芯有「超越友誼」親密關係

影／俄國總統普亭「右手腫脹凸青筋」照片掀熱議 外界再傳健康亮紅燈

凱基期貨反詐治理成果卓越 榮獲期交所兩大獎殊榮

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
凱基期貨榮獲「期貨商反詐治理評鑑」特別獎、績優獎兩項大獎，由凱基期貨董事長糜以雍（左）、總經理王敦仁代表領獎。凱基證券／提供
凱基期貨榮獲「期貨商反詐治理評鑑」特別獎、績優獎兩項大獎，由凱基期貨董事長糜以雍（左）、總經理王敦仁代表領獎。凱基證券／提供

為加強防制日益猖獗的金融詐騙案件，凱基期貨積極響應臺灣期貨交易所舉辦的「期心期力期貨商反詐治理評鑑」活動，憑藉卓越的治理架構與扎實的執行成效脫穎而出，榮獲「反詐治理特別獎」及「反詐治理績優獎」雙項殊榮，展現在防詐治理上的前瞻布局與實質成果。

凱基期貨將反詐治理納入公司治理與客戶服務核心策略，從制度建設、建立防詐基礎設施到教育宣導三大面向全面推進。在制度建設方面，凱基期貨於公平待客委員會下設立跨部門「反詐騙小組」，從統籌、規劃、宣導執行與應變處理，從上而下建立完整防詐防線。

在建立防詐基礎設施方面，凱基期貨致力提升客戶服務，於官網與交易平台設置反詐騙專區，即時更新詐騙態樣與防範指南，並連結行政院、金管會、警政署及期交所等官方平台，提供業界最完整的防詐資訊。專區亦清楚標示官方社群媒體網址與識別方式，避免客戶誤入偽冒網站，並設有反詐專線與專用信箱，協助投資人即時通報與諮詢，亦透過Facebook、Instagram等官方社群平台持續發布反詐資訊，同時落實高齡及潛在風險客戶一對一關懷，提供精準保護，確保防詐政策由制度落實至客戶體驗。

此外，凱基期貨積極落實內部宣導，強化資訊交流與教育訓練，全體員工皆完成反詐教育課程，並定期舉辦宣導講座，鼓勵主動蒐報詐騙情資，建立企業內部快速應變機制，力求將反詐理念全面融入日常營運與服務流程，實現「前瞻式金融交易風險防護」。

凱基期貨相信，反詐治理不僅是單純的業務風險管理，而是對客戶、市場的核心承諾與企業責任，未來將持續投入防詐科技、推動跨領域聯防合作，深化客戶風險教育，展現打擊詐騙的決心與責任，致力打造更安全、值得信賴的金融服務環境。

臺灣期貨交易所 詐騙 凱基
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

打詐最強盟友！永豐期貨榮獲「反詐治理績優獎」

普發1萬…全台已6件詐騙財損827萬 綠彰化縣議會成立服務站反詐

普發現金來了！LINE一鍵查找指定ATM快速領 防詐「三不一要」守護荷包

龍潭警前進新生醫專 宣導交安與防詐意識強化校園警覺

相關新聞

期貨商打詐 看見成效

期交所為促進期貨市場發展，每年舉辦「期貨商負責人座談會」，邀請各期貨商及證券商經營期貨交易輔助業務的總公司負責人及分公司...

期貨商論壇／黃金期 靈活布局

世界黃金協會已發布全球黃金需求趨勢2025年第3季度報告，指出全球黃金總需求年增3%至1,313噸，創下該協會有該項統計...

期貨商論壇／智邦期 前景正向

智邦（2345）憑藉在網通設備市場領先地位，受惠AI加速卡與高速交換器需求暴增，相關產品線營收年增達361%。法人指出，...

台達電、華城 四檔亮

AI熱潮點燃電力與散熱商機，外資法人預估資料中心需求未來將飆逾八成。其中，台達電（2308）、華城（1519）成長動能強...

建準、奇鋐 挑偏價外

AI族群中，散熱相關標的受到法人青睞，買盤持續進入，權證發行商表示，建準（2421）、奇鋐（3017）等相關標的權證可逢...

全民權證／加權指數 兩檔靚

台股加權指數（IX0001）近來震盪，主因國際有美國政府關門及AI泡沫疑慮升溫等利空，但隨市場預期明年企業獲利將有二位數...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。