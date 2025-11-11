台指期尾盤壓回收27,780點 下跌236點

快訊

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

台指期11日開高，早盤一度大漲逾百點，惟後續市場態度保守，午盤過後翻黑，終場收在27,780點，下跌236點，跌幅0.84%，另外，台積電（2330）期收1,465元，下跌20元，電子期下跌1.3%，中型100期貨下跌0.71%。

那斯達克綜合指數大漲522.64點，漲幅2.3%，報23,527.17點，創5月27日以來最大單日漲幅。標普500指數攀升 103.63點，漲幅1.5%，收於6,832.43點。道瓊工業指數上漲381.53點，漲幅0.8%，至47,368.63點。

美國國會即將達成協議，讓政府重新運作，引發了科技股和其他風險較高的股票上漲，投資人盼望政府隨即發布因政府停擺而延後的經濟數據。

法人指出，從上周五夜盤低點到今日高點約800點的漲幅已充分反映利空出盡的反彈力道，接下來多頭若要延續，需待美國政府正式開門以及輝達財報表現；反之若美股再度受聯準會鷹派言論拖累，則需提防短線修正。此刻多頭主導權仍在，尾盤壓低多屬試探性動作，實質趨勢未變。

美國 台積電
相關新聞

期貨商打詐 看見成效

期交所為促進期貨市場發展，每年舉辦「期貨商負責人座談會」，邀請各期貨商及證券商經營期貨交易輔助業務的總公司負責人及分公司...

期貨商論壇／黃金期 靈活布局

世界黃金協會已發布全球黃金需求趨勢2025年第3季度報告，指出全球黃金總需求年增3%至1,313噸，創下該協會有該項統計...

期貨商論壇／智邦期 前景正向

智邦（2345）憑藉在網通設備市場領先地位，受惠AI加速卡與高速交換器需求暴增，相關產品線營收年增達361%。法人指出，...

台達電、華城 四檔亮

AI熱潮點燃電力與散熱商機，外資法人預估資料中心需求未來將飆逾八成。其中，台達電（2308）、華城（1519）成長動能強...

建準、奇鋐 挑偏價外

AI族群中，散熱相關標的受到法人青睞，買盤持續進入，權證發行商表示，建準（2421）、奇鋐（3017）等相關標的權證可逢...

全民權證／加權指數 兩檔靚

台股加權指數（IX0001）近來震盪，主因國際有美國政府關門及AI泡沫疑慮升溫等利空，但隨市場預期明年企業獲利將有二位數...

