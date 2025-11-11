台指期尾盤壓回收27,780點 下跌236點

台指期11日開高，早盤一度大漲逾百點，惟後續市場態度保守，午盤過後翻黑，終場收在27,780點，下跌236點，跌幅0.84%，另外，台積電（2330）期收1,465元，下跌20元，電子期下跌1.3%，中型100期貨下跌0.71%。

那斯達克綜合指數大漲522.64點，漲幅2.3%，報23,527.17點，創5月27日以來最大單日漲幅。標普500指數攀升 103.63點，漲幅1.5%，收於6,832.43點。道瓊工業指數上漲381.53點，漲幅0.8%，至47,368.63點。

美國國會即將達成協議，讓政府重新運作，引發了科技股和其他風險較高的股票上漲，投資人盼望政府隨即發布因政府停擺而延後的經濟數據。

法人指出，從上周五夜盤低點到今日高點約800點的漲幅已充分反映利空出盡的反彈力道，接下來多頭若要延續，需待美國政府正式開門以及輝達財報表現；反之若美股再度受聯準會鷹派言論拖累，則需提防短線修正。此刻多頭主導權仍在，尾盤壓低多屬試探性動作，實質趨勢未變。