快訊

三星Galaxy S26發表會不延後爆「明年2月準時開賣」！手機處理器意外曝光

寶佳少東林家宏鐵了心搶中工經營權 戰線擴至中石化？

鳳凰颱風竟有主題曲！台語「轟轟轟」太魔性 網友狂cue舒華

美經濟數據兩樣情！債市全面承壓、這類型債券資金逆勢湧入

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

美國民間部門經濟數據兩樣情，債市近全面下跌。根據美銀引述EPFR統計顯示，統計自2025年10月31日至11月5日止近一周，三大債市仍保持淨流入；其中，投資級企業債維持淨流入且力道增溫至98.4億美元；非投資等級債基金淨流入金額增溫至9.6億美元；新興市場債淨流入則是降溫至7.6億美元。

針對近期債市，安聯投信表示， ADP數據顯示，美國10月份民營部門就業人數扭轉前兩個月下降趨勢，新增就業數量亦超過經濟學家預期。此外ISM數據顯示美國10月份服務業擴張步伐創八個月來最快，訂單指標升至一年高點。

人力資源公司數據顯示，美國企業10月裁員規模創20多年來同期間最高，人工智能變革明顯衝擊就業市場。聯準會理事Barr表示，仍需努力將通膨降至目標水平。芝加哥和克利夫蘭聯準行長也對通膨問題表示關切。美國民營部門經濟數據兩樣情，使美國10年期公債殖利率走低。

就資金面，投資級債下跌，資金淨流入增溫；非投資等級債部分，風險情緒轉向，風險債表現亦出現回溫 ；觀察祭旗股債波動微升，新興貨幣持穩。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，觀察美國可轉換債今年以來該資產類別表現優於整體股市，若市場波動上升或漲勢擴散，此優勢可望延續。

全年新債發行量預估值持續上調，目前估計約為950億至1,000億美元，高於年初預估的600億至650億美元。主要推力來自企業希望降低票息成本、滿足再融資需求，以及中小型企業對股價上漲潛力的樂觀看法。

除具分散化優勢外，豐富新發行量也擴大潛在投資機會，帶來更具吸引力的條件與良好的風險報酬比。謝佳伶表示，目前美國非投資債市場殖利率超過7%，2025年有望帶來超過票息報酬率，債券價格折價與較高的票息提供上漲機會及較低波動度。

信用基本面穩健，短期再融資壓力有限，企業財務紀律維持良好，整體信用品質結構持續改善。在此環境下，新發行量可望維持穩定、利差維持低位、違約率則有望低於長期平均。

美國 債市
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

中職／悍將首批10人赴Driveline升級 日本團、美國團都有第二梯次

瑞士接近與美國達成貿易協議 稅率有望降至15%

美國政府要開們...美債卻持續盤整？辣媽：市場有降息共識、只是節奏放緩

傳美國對這國關稅大打折 ！39%砍到15% 川普：之前下手太重

相關新聞

期貨商打詐 看見成效

期交所為促進期貨市場發展，每年舉辦「期貨商負責人座談會」，邀請各期貨商及證券商經營期貨交易輔助業務的總公司負責人及分公司...

期貨商論壇／黃金期 靈活布局

世界黃金協會已發布全球黃金需求趨勢2025年第3季度報告，指出全球黃金總需求年增3%至1,313噸，創下該協會有該項統計...

期貨商論壇／智邦期 前景正向

智邦（2345）憑藉在網通設備市場領先地位，受惠AI加速卡與高速交換器需求暴增，相關產品線營收年增達361%。法人指出，...

台達電、華城 四檔亮

AI熱潮點燃電力與散熱商機，外資法人預估資料中心需求未來將飆逾八成。其中，台達電（2308）、華城（1519）成長動能強...

建準、奇鋐 挑偏價外

AI族群中，散熱相關標的受到法人青睞，買盤持續進入，權證發行商表示，建準（2421）、奇鋐（3017）等相關標的權證可逢...

全民權證／加權指數 兩檔靚

台股加權指數（IX0001）近來震盪，主因國際有美國政府關門及AI泡沫疑慮升溫等利空，但隨市場預期明年企業獲利將有二位數...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。