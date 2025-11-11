美經濟數據兩樣情！債市全面承壓、這類型債券資金逆勢湧入

受美國民間部門經濟數據兩樣情，債市近全面下跌。根據美銀引述EPFR統計顯示，統計自2025年10月31日至11月5日止近一周，三大債市仍保持淨流入；其中，投資級企業債維持淨流入且力道增溫至98.4億美元；非投資等級債基金淨流入金額增溫至9.6億美元；新興市場債淨流入則是降溫至7.6億美元。

針對近期債市，安聯投信表示， ADP數據顯示，美國10月份民營部門就業人數扭轉前兩個月下降趨勢，新增就業數量亦超過經濟學家預期。此外ISM數據顯示美國10月份服務業擴張步伐創八個月來最快，訂單指標升至一年高點。

人力資源公司數據顯示，美國企業10月裁員規模創20多年來同期間最高，人工智能變革明顯衝擊就業市場。聯準會理事Barr表示，仍需努力將通膨降至目標水平。芝加哥和克利夫蘭聯準行長也對通膨問題表示關切。美國民營部門經濟數據兩樣情，使美國10年期公債殖利率走低。

就資金面，投資級債下跌，資金淨流入增溫；非投資等級債部分，風險情緒轉向，風險債表現亦出現回溫 ；觀察祭旗股債波動微升，新興貨幣持穩。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，觀察美國可轉換債今年以來該資產類別表現優於整體股市，若市場波動上升或漲勢擴散，此優勢可望延續。

全年新債發行量預估值持續上調，目前估計約為950億至1,000億美元，高於年初預估的600億至650億美元。主要推力來自企業希望降低票息成本、滿足再融資需求，以及中小型企業對股價上漲潛力的樂觀看法。

除具分散化優勢外，豐富新發行量也擴大潛在投資機會，帶來更具吸引力的條件與良好的風險報酬比。謝佳伶表示，目前美國非投資債市場殖利率超過7%，2025年有望帶來超過票息報酬率，債券價格折價與較高的票息提供上漲機會及較低波動度。

信用基本面穩健，短期再融資壓力有限，企業財務紀律維持良好，整體信用品質結構持續改善。在此環境下，新發行量可望維持穩定、利差維持低位、違約率則有望低於長期平均。