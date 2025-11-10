快訊

台指期夜盤28,000點保衛戰開打！美國政府關門危機成關鍵

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
截至晚間9點整，台指期夜盤報27,974點、跌42點、跌幅0.1%；盤初空頭賣壓出籠、最低達27,938點，但在多方買盤推升下，盤中最高攀至28,035點後再度遭空方襲擊，高低點落差達97點，28,000點保衛戰開打。示意圖。本報資料照片
台指期夜盤10日以28,001點開低，盤中走勢呈現高檔震盪格局。截至晚間9點整，台指期夜盤報27,974點、跌42點、跌幅0.1%；盤初空頭賣壓出籠、最低達27,938點，但在多方買盤推升下，盤中最高攀至28,035點後再度遭空方襲擊，高低點落差達97點，28,000點保衛戰開打。

綜合永豐、元富期貨表示，美國參議院9日晚間以60票對40票通過關鍵程序性動議，顯示政府關門危機可望解除。加上近期多家企業第3季財報優於預期，突顯美國經濟韌性，激勵市場信心，目前台指期夜盤暫時守住月線關卡。

另外，美國政府即將開門的消息有望帶動市場情緒回溫。值得注意的是，台指期日盤差一點沒站穩兩萬八，顯示上檔獲利盤壓力仍在，市場信心雖強但短線漲多後追價力道明顯轉弱。

從盤勢結構來看，這種尾盤壓回而期貨不跌反漲的現象，在強勢多頭中常見，屬於多頭整理而非反轉訊號。若要假戲真做，必須具備基本面或消息面下跌理由。

例如：上周市場對美國政府關門焦慮擴大與鮑爾釋放鷹派談話，導致夜盤急殺，但本周隨著美國政府確定開門，該下跌理由已消失，因此即便技術面短線漲多、指數有回檔壓力，回檔幅度預料有限。

展望後市，若多頭要延續，需待美國政府正式開門以及輝達（NVIDIA）財報表現；反之若美股再度受聯準會鷹派言論拖累，則需提防短線修正。此刻多頭主導權仍在，尾盤壓低多屬試探性動作，實質趨勢未變。

美國經濟 台指期 短線 期貨

