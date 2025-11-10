全民權證／華邦電 選長天期

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方整理

華邦電（2344）昨（10）日以63.9元上攻至漲停板。法人表示，DDR4報價較預期強，預估華邦電2025年和2026年每股純益（EPS）分別約為0.55元、3.50元，後市可期。

法人分析，華邦電受惠於DRAM市場供需結構轉變，自2025年7月起訂單動能明顯回升，過去難以切入的客戶也開始主動洽談長期合作，顯示DDR4需求強勁。Flash市場需求亦同步回溫，產品價格陸續調漲。隨著AI應用帶動高效能記憶體需求，加上先進製程產能排擠效應，近期DRAM與NAND Flash報價皆明顯反彈，市場熱度可望延續至2026年上半年。

權證發行商建議，看好華邦電後市股價表現的投資人，可挑選價內外5%以內、剩餘天數150天以上的認購權證靈活操作。（群益金鼎證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

