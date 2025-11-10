快訊

建準、奇鋐 挑偏價外

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

AI族群中，散熱相關標的受到法人青睞，買盤持續進入，權證發行商表示，建準（2421）、奇鋐（3017）等相關標的權證可逢震盪挑偏價外且長天期的相關認購權證操作。

建準AI Server有70%來自ASIC，30%則來自NV GPU，其中GPU營收占比受惠於GB系列需求成長及ASIC客戶處於平台轉換期，導致出貨動能略受影響所致。但2026年GPU出貨量持續增加將推升營收動能，同時ASIC 客戶出貨量也可望明顯回升，成為雙主軸成長來源。

建準的另外兩項成長動能為Sidecar目前已有明確訂單客戶，預計會出其風扇牆；水冷模組目前已有專案進行當中，預計於明年上半年推出In-Rack CDU，下半年再進一步導入In-Row CDU，完整布局液冷解決方案；建準明年大方向不變，仍受惠AI散熱產品續增。

摩根士丹利（大摩）將奇鋐目標價從1,288元大幅上調至1,800元，調幅高達39.7%，主要基於散熱零組件持續升級，第4季成長展望更強，預期營收可望季增逾20%，且成長動能至少延續到2026年第1季。

奇鋐第3季營收季增32%，因水冷板GB200客戶拉貨及GB300銜接出貨優於預期，以及美系手機新機VC出貨。伺服器比重拉高，營收規模放大，帶動第3季獲利較預期提升。

展望明年，GPU GB300與新平台VR200 CPX水冷板用量滲透率持續增加，並且ASIC明年下半年有多位客戶新世代水冷板放量，同時有望切入新CSP ASIC水冷板供應。機櫃需求強勁跟降噪機櫃新產品線是另一成長動能。另外，手機VC將出貨高階款與折疊手機，營收貢獻有望近翻倍成長。

