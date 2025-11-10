期貨商論壇／智邦期 前景正向

智邦（2345）憑藉在網通設備市場領先地位，受惠AI加速卡與高速交換器需求暴增，相關產品線營收年增達361%。法人指出，隨CSP資本支出加速推升資料中心建置潮，智邦2026年營運表現正向，可透過智邦期布局。

智邦第3季營運再創歷史新高，合併營收達729.5億元、年增158.7%；稅後純益78.2億元、每股盈餘14元，首次單季賺逾一個股本，累計前三季每股盈餘32.18元，亦刷新同期紀錄。

法人指出，AI加速卡與高速交換器需求大幅攀升，帶動相關網路應用產品線年增361%。隨著CSP資本支出加速，資料中心建置潮成長動能拉抬，預期2026年仍將會是需求強勁的一年。

展望後市，法人看好智邦受惠於AI伺服器與高速交換器升級潮，在全球AI基建浪潮下，擴大其網通產業領先版圖。

（兆豐期貨提供）

