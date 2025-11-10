期貨商打詐 看見成效

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
期交所10日舉辦「114年度期貨商負責人座談會」暨「期心期力 期貨商反詐治理頒獎典禮」，頒獎人證期局期貨組組長程國榮（前排左四）、期交所董事長吳自心（左三）及期貨公會理事長詹正恩（右四）與14家得獎期貨商代表領獎的董事長或總經理合影。 期交所／提供
期交所為促進期貨市場發展，每年舉辦「期貨商負責人座談會」，邀請各期貨商及證券商經營期貨交易輔助業務的總公司負責人及分公司經理人共同研商台灣期貨市場發展策略，並舉行「期心期力 期貨商反詐治理評鑑頒獎典禮」。

在期交所今年度期貨商負責人活動中，頒獎表揚落實反詐治理評鑑優良的元大、凱基、群益、康和、兆豐在內等14家得獎期貨商。

期交所董事長吳自心表示，期貨商落實反詐治理，充分展現期貨商善盡企業社會責任，根據內政部165打詐儀表板統計，今年9月國內詐騙案件受理數及財產損失金額分別較去年同期減少22%、44%。

當中便有來自期貨業的努力，此次活動達成期貨商在期交所官網暨向社群平台或165詐騙平台檢舉321件期貨詐騙案件、辦理260餘場識詐防詐宣導並觸及近1.4萬交易人、關懷5,700餘位客戶識詐防詐認知。

證期局組長程國榮對於期交所配合行政院「打詐綱領2.0」識詐防詐聯防行動，鼓勵期貨商落實反詐治理，舉辦此次評鑑活動，及所有期貨商全體動員、公私協力政府共同打詐，證期局統計今年10月期貨詐騙通報案件較今年1月下降1,500餘件，打詐成效顯著，對此予以高度肯定。

期交所在座談會中持續推動的相關商品及制度革新，例如：主力商品台指選擇權週到期契約，除原周三到期契約，也增掛周五到期契約；個股選擇權預計在年底推出週到期契約，以提供交易人多天期的交易需求。

此外，鑑於夜盤多樣化避險需求，近年持續將台積電期貨及金融期貨等納入夜盤，另為優化夜盤結算制度，預計年底開放夜盤部位處理作業，使交易人更有效控管夜盤部位，以因應國際金融市場波動。

期貨交易 期交所 詐騙

