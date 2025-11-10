台灣期貨交易所今天表示，規劃12月8日推出股票選擇權週契約，並預計12月推出盤後組拆新制，不過在上市虛擬資產期貨部分，期交所表示持續研議中。

期交所今天下午舉行年度期貨商負責人座談會暨期貨商反詐治理評鑑頒獎典禮，期交所在新商品和新制度報告介紹中表示，規劃12月8日推出股票選擇權週契約，具有4大特色。

期交所指出，在實現選股價值，交易人對特定個股有強烈看法時，股票選擇權週契約可提供純粹曝險，避免大盤走勢干擾；在關鍵行情，交易人在財報公告、產品發表、法人說明會或重大政策訊息公布期間，可利用股票選擇權，建立短天期部位，因應操作需求。

在資金效率，期交所表示，選擇權買方僅支付權利金，金額通常低於交易現貨個股所需資金，使用效率高。

在多元策略，期交所指出，股票選擇權週契約可結合現貨、期貨和選擇權，形成多元交易策略，交易人可運用買權、賣權或組合部位，達成不同交易目的。

在盤後組拆新制，期交所表示，預計開放夜盤時段指定部位組合及沖銷上傳作業，其中指定部位組合及指定部位沖銷預計12月開放，部位互抵作業待功能建置完成後，預計2026年6月開放。

在期貨商建議上市虛擬資產期貨，期交所表示，相關意見持續研議。

期交所分析，主要考量台灣期貨市場主要參與者為自然人，對虛擬資產期貨認知程度及風險承擔能力較法人低，此外虛擬資產現貨平台尚未完全納管。

期交所指出，持續觀察虛擬資產相關商品規範及市場發展，評估未來發行虛擬資產期貨可行性。

期交所在6月27日推出週五到期台指選擇權（TXO），期交所指出，到10月31日，上市4個月日均量超過23萬口，占整體TXO交易量超過3成。

期貨公會理事長詹正恩表示，今年受到地緣政治和川普關稅政策等因素影響，今年前10月國內期貨交易量有些衰退，但面對國際局勢的不確定，更凸顯期貨避險的重要性。

詹正恩指出，在期貨同業努力下，多項建議獲得主管機關和期交所參考，其中今年在金融白皮書中建議開放比特貨幣相關建議，期貨公會持續扮演溝通橋梁，讓台灣期貨市場更蓬勃發展。