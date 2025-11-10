11月電子期、金融期齊漲

快訊

中央社／ 台北10日電

台北股市今天上漲218.1點，收27869.51點。11月電子期收1683.15點，上漲26.8點，正價差12.85點；11月金融期收2217.4點，上漲1.2點，正價差5.67點。

11月電子期以1683.15點作收，上漲26.8點，成交1272口。12月電子期以1679點作收，上漲21.9點，成交12口。

電子現貨以1670.3點作收，上漲18.56點；11月電子期貨與現貨相較，正價差12.85點。

11月金融期以2217.4點作收，上漲1.2點，成交454口。

金融現貨以2211.73點作收，上漲4.15點；11月金融期貨與現貨相較，正價差5.67點。實際收盤價以期交所公告為準。

