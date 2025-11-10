快訊

挺台遭陸嗆「斬首」！高市早苗不收回言論 首位表態台海屬存立危機現任日相

中職／桃猿衝擊換帥18小時過去 官方社群仍0公告

高雄甲仙規模5.3地震「未來3天不排除有規模5餘震」氣象署13:45說明

台指期重返兩萬八千大關 台積電期漲20元、收1,485元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

台指期10日反彈，早盤以27,777點開出後，盤中持續走高，尾盤漲幅稍有收斂，終場收在28,016點，上漲295點，漲幅1.06%，重返兩萬八千大關。另外，台積電期收1485元，上漲20元；電子期上漲1.62%，中型100期貨上漲1.23%。

台指期淨部位方面，三大法人7日淨空單增加123口至8,469口，其中外資淨空單增加903口至30,820口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加942口至13,326口。

法人指出，短線仍需觀察美國國會是否能就預算案達成共識，否則關門持續時間越久，市場信心將進一步受創，全球風險資產可能再度承壓。

國際方面，FAA宣布若政府關門將減少全美主要機場約10%航班，象徵實體經濟活動可能受阻，這使市場情緒再度轉向悲觀。美國多家大型投行近期警告股市可能面臨10%至15%的技術性回調，進一步加重投資人觀望態度。

台指期 美國

延伸閱讀

搶一萬元商機！北市消費200元有機會變台積電股東 送你去美國看NBA

黃仁勳喊「沒台積電就沒輝達」！護國神山1年來市值大變化…謝金河：真正進入魏哲家時代

美系AI晶片大廠來台找封測二哥支援 力成先進封裝旺到2027年

台指期 上有壓下有撐

相關新聞

南亞、台塑 化認購夯

台股上周五（7日）回檔，部分資金流入傳產股，塑化族群表現亮眼，其中南亞（1303）、台塑化（6505）股價上揚，發行券商...

T50反1、台灣50 四檔熱

台股震盪加劇，市場避險情緒升溫，資金轉向布局反向ETF相關權證。其中，元大台灣50反1（00632R）短線持續吸引避險買...

聖暉、亞翔 聚焦長天期

聖暉*（5536）、亞翔（6139）是國內高科技廠房無塵室與機電系統整合工程領域的兩大指標公司，被市場視為高科技擴廠趨勢...

全民權證／矽力 瞄準逾90天

矽力-KY（6415）下半年將由AI數據中心及新能源帶動，PMIC整體需求自谷底復甦，今年營收可望較去年成長，且其高階產...

全民權證／晟銘電 二檔放閃

晟銘電（3013）受惠於AI伺服器熱潮，其作為相關機殼和零組件供應商的角色，近期成為市場焦點。法人指出，儘管股價短期內可...

全民權證／世芯 挑價內外20%

世芯-KY（3661）營運爆發在即，Trainium 3貢獻持續上修且提前，法人看好2026-2029年展望，預期將有多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。