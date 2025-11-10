台指期重返兩萬八千大關 台積電期漲20元、收1,485元

台指期10日反彈，早盤以27,777點開出後，盤中持續走高，尾盤漲幅稍有收斂，終場收在28,016點，上漲295點，漲幅1.06%，重返兩萬八千大關。另外，台積電期收1485元，上漲20元；電子期上漲1.62%，中型100期貨上漲1.23%。

台指期淨部位方面，三大法人7日淨空單增加123口至8,469口，其中外資淨空單增加903口至30,820口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加942口至13,326口。

法人指出，短線仍需觀察美國國會是否能就預算案達成共識，否則關門持續時間越久，市場信心將進一步受創，全球風險資產可能再度承壓。

國際方面，FAA宣布若政府關門將減少全美主要機場約10%航班，象徵實體經濟活動可能受阻，這使市場情緒再度轉向悲觀。美國多家大型投行近期警告股市可能面臨10%至15%的技術性回調，進一步加重投資人觀望態度。